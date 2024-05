Murió la actriz mexicana Verónica Toussaint a los 48 años

México. La noche del jueves se informó sobre el fallecimiento de la actriz y conductora Verónica Toussaint, quien había luchado contra el cáncer durante un largo periodo.

Verónica Toussaint, conocida por su trabajo en la televisión mexicana, fallecio tras una larga lucha contra el cáncer, así lo informó el periodista Ciro Gómez Leyva. Verónica, por su parte, anunció en octubre del año pasado que le había sido detectado cáncer de mama.

Recientemente, informó que había terminado su última terapia de radiación, lo cual fue bien recibido por sus seguidores y compañeros del medio artístico.

En un video compartido en su cuenta de Twitter, Toussaint expresó su agradecimiento a su equipo de salud:

“Y esta fue la última de las radiaciones y si no es por ellos, miren, hubiera sido más duro”, dijo señalando a su equipo. Añadió: “¡Muchas gracias! Lo último, chingá!”.

Fue el 7 de octubre de 2021 cuando Toussaint reveló por primera vez en su programa de televisión ¡Qué chulada! que le habían diagnosticado cáncer de mama.

“Desde hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo aquí con ustedes, en este foro con mis chuladas. Es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para las personas que me rodean”, confesó entonces.

Toussaint también compartió que, aunque solía realizarse exámenes médicos de rutina, nunca había sido diagnosticada hasta que notó una manifestación física.

“Siempre me hago mis estudios de rutina con el ginecólogo; el Papanicolau, la mastografía y todo, pero la verdad es que las autoexploraciones mensuales para detectar cambios en la mama no las hago, sin embargo, me salió una bola muy grande en la axila y era imposible no verla”, compartió en aquel momento.

Verónica Toussaint fue una actriz y comediante mexicana reconocida por su versatilidad en el ámbito del entretenimiento. Nació el 17 de marzo de 1974 en la Ciudad de México y desde temprana edad mostró un fuerte interés por la actuación y la comedia. Toussaint estudió en el Núcleo de Estudios Teatrales y rápidamente ingresó al mundo del espectáculo, destacándose tanto en televisión como en cine y teatro.

En televisión, Verónica Toussaint participó en una amplia variedad de programas. Su trabajo más conocido incluye su participación en el programa “Qué importa”, un show de noticias con un toque cómico que ha ganado popularidad por su estilo irreverente y crítico. Este programa la catapultó a la fama gracias a su humor y carisma, y la convirtió en una figura reconocida en la comedia mexicana.

Por su parte, el ámbito cinematográfico, Toussaint ha aparecido en varias películas mexicanas. Uno de sus papeles más destacados fue en la película “El Club de los Idealistas” (2020), donde demostró su capacidad para interpretar tanto roles cómicos como dramáticos. Su actuación fue bien recibida por la crítica, consolidando su reputación como una actriz talentosa y versátil.

El teatro también es una parte esencial de su carrera. Verónica actuó en diversas obras de teatro, muchas de ellas de corte comédico y cabaretero. El cabaret, un género donde combina actuación y humor, le ha permitido expandir sus habilidades y conectar de manera especial con el público.

Además de su carrera artística, Toussaint era conocida por su compromiso social y su participación en causas feministas. Utilizó su plataforma para hablar sobre temas importantes como la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

Verónica Toussaint se destacó por su talento, versatilidad y carisma en el mundo del entretenimiento mexicano, consolidándose como una de las figuras más queridas y respetadas del medio. Descanse en Paz.