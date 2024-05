Eligieron las mejores cervezas artesanales de Latinoamérica

EE.UU. La competición The World Beer Cup (WBC), también conocida como la Copa Mundial de la Cerveza, ha revelado a los ganadores de su edición 2024. Se trata de un evento que cada año pone en el foco a los pequeños e independientes cerveceros artesanales del mundo.

Organizado por la Brewers Association (BA), este certamen celebra la diversidad y la creatividad en la elaboración de esta bebida a nivel global. Con un total de 110 categorías y 172 estilos, la competencia abarca una amplia variedad de sabores y técnicas, destacando lo mejor del toque artesanal. Aquí, seis firmas de Latinoamérica figuraron entre las mejores en sus categorías.

La edición de este año se llevó a cabo en el marco del Craft Brewers Conference® & BrewExpo America, en Las Vegas. Durante siete días, 280 jueces de 37 países evaluaron meticulosamente 9.300 candidaturas. Este notable número de participantes, que incluyó a 2.060 cervecerías de 50 países, refleja el prestigio y la magnitud del certamen.

En su 15ª edición, la competencia incluyó 110 categorías, con una media de 54 cervezas por categoría. Las más reñidas fueron Juicy or Hazy India Pale Ale, con 326 participantes), West-Coast Style India Pale Ale (281), German-Style Pilsener (221), American-Style India Pale Ale (213) y Wood & Barrel-Aged Strong Stout (198).

En cada sección se anunciaron tres ganadores que recibieron el galardón de oro, de plata y de bronce. La participación internacional contó con países como Estados Unidos, Japón, Australia, México, Canadá, Francia, Netherlands, Argentina, Nueva Zelanda, Brasil, Perú, Italia, China, Chile, Alemania, Noruega, Taiwán y España.

Hubo varias cervezas de América Latina que fueron premiadas con medallas de oro en sus respectivas categorías. En la categoría Contemporary Gose, la cerveza “Goiabinha” de Suricato, producida en Porto Alegre (Brasil), se llevó el primer lugar. La “Kross IPA Pomelo” de Southern Brewing Co., originaria de Santiago (Chile), ganó el oro en la categoría Experimental India Pale Ale. Por su parte, “Pueblito” de Compañía Cervecera Hércules, desde Santiago de Querétaro (Mexico), fue galardonada en la categoría Export Stout.

Además, la cerveza “Rose Brut” de Cerveza 7 Vidas, procedente de Tacna (Peru), obtuvo la medalla de oro en la categoría Fruit Beer. En la categoría German-Style Koelsch, “Banquetera” de Buqui Bichi Brewing, elaborada en Hermosillo (Mexico), recibió el oro. Finalmente, en la categoría Old Ale or Strong Ale, la ganadora fue “St. Patrick’s Old Ale” de Brew Center Cervejas Especiais, originaria de Ipeúna (Brazil).

En tanto, la cerveza argentina Juguetes Perdidos logró el bronce en la categoría “Belgian-Style Flanders Oud Bruin or Oud Red Ale”.

En la categoría de cervezas históricas, los ganadores fueron Level Common de Hopkins Farm Brewery en Havre de Grace, Maryland (oro), Hunting Lodge de Jackknife Brewing en Kelowna, Canadá (plata), y Good Familiars de Soundgrowler Brewing Co. en Tinley Park, Illinois (bronce). Este año, los países con más premios obtenidos fueron Estados Unidos, Japón, Alemania y Canadá.