V. V. Ganeshananthan y Naomi Klein son las ganadoras del Women’s Prize

Reino Unido. El jueves se dieron a conocer las obras ganadoras del Women’s Prize, uno de los premios literarios más prestigiosos del Reino Unido. En esta edición, se añadió a su habitual galardón una nueva categoría destinada a premiar el mejor libro de no ficción escrito por mujeres.

El Women’s Prize de Ficción fue concedido a la autora estadounidense V. V. Ganeshananthan por su conmovedora e impactante segunda novela, Brotherless Night, que describe una familia fracturada por la guerra civil de Sri Lanka. La obra aún no ha sido publicada en español.

«Brotherless Night es una novela brillante, convincente y profundamente conmovedora que da testimonio de las tragedias íntimas y de escala épica de la guerra civil de Sri Lanka. Con una prosa rica y evocadora, Ganeshananthan crea una vívida sensación de tiempo y lugar y un elenco de personajes imborrable. Su compromiso con la complejidad y su lúcido escrutinio moral se combinan con una narración fascinante para hacer de La noche sin hermanos una obra maestra de la ficción histórica», ha expresado Monica Ali, presidenta del jurado.

El Women’s Prize de No Ficción recayó en la escritora canadiense superventas, activista mundial y cineasta Naomi Klein por Doppelganger: A Trip into the Mirror World (Doppelganger: Un viaje al mundo del espejo. publicado en español por Paidós), su urgente y esclarecedor examen de nuestra polarizada sociedad.

La profesora Suzannah Lipscomb, presidenta del jurado del premio de No Ficción ha dicho de Doppleganger que,«este análisis brillante y estratificado demuestra humor, perspicacia y pericia. La escritura de Klein es a la vez profundamente personal e impresionantemente expansiva. Doppelganger es una llamada a las armas valiente, humana y optimista que nos lleva más allá del blanco y el negro, más allá de la derecha y la izquierda, invitándonos a abrazar los espacios intermedios

Ambas ganadoras fueron anunciadas en una ceremonia en Bedford Square Gardens, en el centro de Londres, presentada por la novelista, dramaturga y Directora Fundadora del Women’s Prize, Kate Mosse CBE. Como ganadora del Women’s Prize de Ficción 2024, patrocinado por Audible y Baileys, V. V. Ganeshananthan recibirá un premio de 30.000 libras esterlinas, junto con una estatuilla de bronce de edición limitada conocida como «Bessie», creada y donada por la artista Grizel Niven. Naomi Klein, ganadora del primer Women’s Prize de No Ficción, patrocinado por Findmypast, recibirá 30.000 libras esterlinas y una obra de arte de edición limitada conocida como «Charlotte», ambas donadas por el Charlotte Aitken Trust.