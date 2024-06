No, no están locos

Por Paco Arenas

(Escritor español)

En estos tiempos convulsos, necesitamos mucha salud mental y capacidad crítica para discernir entre la mentira y la realidad, la locura y la cordura. Sancho Panza estaba en sus cabales, y la locura de don Quijote perseguía un ideal de justicia y libertad. Puede parecer contradictorio decir que Sancho estaba cuerdo, siendo que seguía a un loco. Pero no debemos olvidar que don Quijote le prometía a Sancho el gobierno de una Ínsula, algo disparatado a todas luces. Nadie en su sano juicio creería semejante barbaridad, a no ser que estuviera desesperado, fuera un simple o estuviera fascinado por la palabrería de alguien que le decía lo que nadie le había dicho antes: que su pobreza ancestral, la de sus padres, sus abuelos, y también la de sus hijos, tendría una salida loca, imposible, pero que necesitaba creer el buen Sancho.

Que un cuerdo siga a alguien que alardea de no estar en sus cabales es algo que pocas veces vemos y es un símil casi perfecto de la espeluznante imagen de un ciego guiando a un vidente al borde de un acantilado. No es el caso de Sancho, don Quijote no alardea de estar loco; al contrario, persuade al simple de su futuro escudero con argumentos de alguien culto, abriéndole un mundo de posibilidades ante sus ojos. Si don Quijote hubiera presumido de estar desquiciado, Sancho no lo habría seguido; simple sí, estúpido no.

Hoy, en el caso que nos ocupa, vemos que dos desequilibrados, que alardean de su inutilidad y falta de cordura sin proponer ninguna medida realizable, prometen «ínsulas baratarias» o parcelas de humo en Saturno o Plutón, y millones de supuestos cuerdos les siguen y les dan el gobierno. Es el caso de Isabel Díaz Ayuso en una región, y de Javier Milei en una gran nación, sin cuestionarse siquiera si tales ínsulas existen. Es más, saben que les están mintiendo, que les llaman simples en su propia cara y que los locos no están tan locos, ni siquiera lo están; son marionetas al servicio de intereses que van contra todos los «sanchos», sin ser ellos quijotes ni aspirar a ideales de justicia y libertad.

Isabel Díaz Ayuso, la peor gestora sanitaria imaginable, ha privatizado la gestión de la Sanidad Pública Madrileña, pública y gratuita en toda España. A pesar de ello, la Universidad Complutense la ha nombrado alumna ilustre y el periódico «La Razón», monárquico y de extrema derecha, le ha otorgado el Premio a la mejor gestión sanitaria, un galardón inventado para la ocasión, mientras ciudadanos y sanitarios se manifiestan en Madrid contra la precariedad sanitaria. Ella promulgó el edicto de la vergüenza durante la pandemia, condenando a 7,291 ancianos sin seguro privado a morir sin cuidados paliativos. A pesar de las pruebas, los tribunales madrileños, en manos de jueces de extrema derecha, le dieron la razón. Los familiares de las víctimas siguen en lucha. Ayuso, rodeada de escándalos que afectan a su familia, ha sido denunciada por el propio presidente del Partido Popular, Pablo Casado, quien perdió su posición porque ella es la líder absoluta, superando incluso al actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, una marioneta en sus manos. Nada le afecta, ni siquiera el famoso «Hospital Zendal», una nave industrial sin quirófanos ni médicos, presupuestada en 40 millones de euros y terminada en 170 millones. Su novio, investigado y auto inculpado por defraudar al fisco, pagó un apartamento de más de un millón de euros, declarando solo 89,000€ de ingresos. Tal vez algún día se investigue. Para que eso ocurra, primero tendrán que abrir los ojos los madrileños y que jueces demócratas e independientes dejen de estar al servicio de intereses políticos y económicos.

Javier Milei llegó al poder como Hitler, tomado por loco, con una motosierra, declarándose libertario al grito de ¡Viva la Libertad, Carajo! Llegó disfrazado de león, siendo una hiena agitando a la manada. No le importa llevar al pueblo argentino al exterminio con tal de seguir siendo el pastor del rebaño. Dice que lo hace en nombre de la patria, pero ofrece mano de obra a precio de saldo a empresas carroñeras extranjeras. Mientras, amordaza al pueblo, una parte del cual, como Sancho, cree que puede llegar a ser gobernador de una inexistente ínsula Barataria. Al igual que el periódico ultra reaccionario «La Razón», la «patriota» Isabel Díaz Ayuso creó un premio para Javier Milei, como antaño se premiaban Hitler, Franco y Mussolini entre ellos. Que los desquiciados se pongan de acuerdo es lógico, que los cuerdos los sigan como corderos al matadero es otra cosa. Sancho nunca habría seguido a un quijote desquiciado si hubiera presumido de serlo. Hoy en día tenemos información y deberíamos tener memoria para saber el peligro que representan ciertos personajes como Isabel Díaz Ayuso, Javier Milei o Benjamín Netanyahu. Lo triste es que, tal vez, cuando el rebaño se percate, sea demasiado tarde.

Ninguno de ellos tiene que temer nada: muchos jueces y voceros están a sueldo, bien abonados para transformar sus delirios en ingeniosas abducciones.