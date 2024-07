La campaña anuncia el fin de Estados Unidos

Éste es un año electoral en Estados Unidos y por supuesto que eso nos afecta. Afecta a todo el mundo, pero mucho más a Latinoamérica, y lo sabemos por experiencia. Pero quizá este año 2024 sea más importante que cualquier otro año electoral de la que fue (o para algunos sigue siendo) la principal potencia del mundo. Es más importante porque como nunca antes, ya estamos en un mundo multipolar donde la influencia de Estados Unidos es cada vez menor, principalmente en las áreas culturales, política y económica. Potencias como Rusia y China ya lo han igualado, y sobre todo con su alianza estratégica con otras potencias emergentes como Brasil, Sudáfrica, India, Irán y Arabia Saudita, entre otras. Y esto no tiene nada de ideológico, porque todos esos países reunidos en los BRICS mantienen profundas diferencias en ese aspecto, pero saben que seguir juntos les reditúa beneficios de todo tipo.

Pero hay otro elemento que hace de este año electoral uno especial: los dos candidatos que van a enfrentarse en las elecciones del 5 de noviembre. Uno, el actual presidente Joe Biden, de 81 años, que va por la reelección y genera no sólo dudas sino también temor en las filas del Partido Demócrata, por las cada vez más frecuentes muestras de senilidad y fragilidad física. El otro, el ex presidente Donald Trump, de 78 años, recientemente declarado delincuente por la Justicia de los Estados Unidos en un juicio por la falsificación contable para comprar el silencio de una actriz porno durante la campaña de 2016.

A fines de mayo, un jurado de Nueva York declaró culpable a Trump, quien se convirtió así en el primer ex presidente de la historia en ser declarado culpable de un delito penal. Este jueves 11 de julio el juez del caso tenía que dar a conocer la sentencia, que podría incluir cárcel común y efectiva. Pero finalmente pospuso ese trámite para el 18 de setiembre, a menos de dos meses de las elecciones del 5 de noviembre.

La semana que viene, entre el lunes 15 y el jueves 18, se realizará la convención republicana en Milwaukee, estado de Wisconsin, donde será ratificado un delincuente condenado como candidato a la presidencia. Habrá que ver cómo se enmascara esta mancha, seguramente con mucho circo, música, luces y globos, como suelen ser las convenciones partidarias en Estados Unidos. Lo que puede ayudar un poco a tapar el escándalo, puede ser el anuncio del o de la candidata a la vicepresidencia.

Por su parte, el Partido Demócrata, hará su convención en Chicago del 19 al 22 de agosto, y esa sí podría deparar alguna sorpresa. Hace dos semanas se realizó el primer debate de campaña entre los dos candidatos y Biden tuvo un desempeño paupérrimo, con momentos en los que titubeaba, tartamudeaba, confundía las respuestas y se veía realmente apabullado. Ya se empezó a hablar cada vez más insistentemente de la posibilidad de un paso al costado para que su lugar lo tome otro u otra candidata con más posibilidades. Pero este jueves hubo dos nuevos episodios que agravan la situación. En el cierre de la cumbre de la OTAN, presentó al presidente de Ucrania como Vladimir Putin, ante las carcajadas generales. Y luego, en rueda de prensa confundió a su vice con su contrincante: “No habría elegido a la vicepresidenta Trump para ser vicepresidenta si no creyera que está cualificada para ser presidenta”. En realidad, la alusión a Kamala Harris se debe a que es una de las personalidades demócratas que se barajan para que ocupe el lugar de Biden. Otros de los que se nombran son los gobernadores de California, Michigan, Illinois, Pensilvania, Maryland y Kentucky. Pero sin dudas, la mejor candidata sería Michelle Obama, la esposa del ex presidente Barack Obama. Ella está retirada de la política y sería una misión imposible convencerla, pero según las encuestas, es la única que le ganaría a Trump en noviembre. Pero más allá de todas estas elucubraciones, por ahora Biden sigue insistiendo en que está firme en la candidatura, que no la piensa abandonar y que los deslices son producto del cansancio. Eso también lleva a pensar que, en el improbable caso de ganar las elecciones, cuando termine su segundo mandato Biden tendrá 86 años.

Ese es el panorama en la campaña electoral en el país que se autoarroga ser la meca de la democracia. De un lado, un hombre con muchas dificultades de salud, que hasta genera sentimientos de piedad, pensando que merecería más estar disfrutando de su vejez antes que seguir lidiando con una vida de estadista que requiere otra energía. Del otro lado, un candidato que ha sido declarado delincuente por la Justicia de su país, y que será consagrado por su partido en los próximos días.

Volviendo al principio de esta columna, puede ser el año electoral más importante en el país que fue en algún momento la primera potencia mundial. Hoy ya no lo es, pero Estados Unidos se resiste a admitirlo, y eso es lo peligroso. Si algo nos enseña la historia universal es que, casi siempre, los grandes imperios se han desmoronado desde adentro, han implosionado, y casi siempre, los factores han tenido mucho más que ver con una decadencia moral que con crisis políticas o económicas.

Estados Unidos tiene una salida todavía, y es reconvertirse en un país importante del nuevo esquema de poder internacional, en un mundo multipolar. Pero para eso necesitaría dirigentes lúcidos, que entiendan la hora histórica. Parece no tenerlos.