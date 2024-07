Murió Shannen Doherty, actriz de “Beverly Hills 90210? y “Hechiceras”

EE.UU. La actriz Shannen Doherty murió a los 53 años tras luchar contra un cáncer metastático. La noticia fue confirmada por su publicista, Leslie Sloane a la revista People en un comunicado de prensa. La intérprete estadounidense es recordada por sus roles en las series televisivas Beverly Hills 90210 y Hechiceras, que tuvieron bastante éxito durante los años 90 e inicios del 2000.

Doherty había sido diagnosticada con cáncer de mama en 2015 y luchó contra la enfermedad durante varios años. Según indicó Sloane este domingo: “Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer tras muchos años de lucha contra la enfermedad”.

Durante el momento de su fallecimiento, Doherty estuvo acompañada por sus seres queridos e incluso de su mascota. “La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos, así como de su perro, Bowie”, detalla el comunicado. “La familia pide privacidad en este momento para que puedan llorar en paz”, continuó Sloane.

La actriz se hizo famosa por su papel como Brenda Walsh en la serie original de Beverly Hills 90210, que se estrenó en octubre de 1990 y obtuvo bastante popularidad. Doherty dejó la serie después de la cuarta temporada, en 1994, pero volvió para algunas apariciones en el reinicio de 2008. Luego fue elegida para interpretar a Prue Halliwell en la serie Hechiceras, que abandonó al final de la tercera temporada en 2001.

En 2017, Doherty reveló que su cáncer había regresado después de haber estado en remisión. Durante una entrevista para Good Morning America, comentó: “Voy a estar en la etapa 4. Así que mi cáncer volvió, y por eso estoy aquí”. A lo anterior añadió: “No creo que lo haya procesado. Es un trago amargo en muchos sentidos”.

Doherty también participó en la realitys de televisión con programas como Breaking Up with Shannen Doherty y como concursante en Dancing with the Stars. En 2019, se unió al reinicio de Beverly Hills 90210, manteniendo en secreto su diagnóstico de cáncer debido a la muerte inesperada de su compañero de reparto Luke Perry ese mismo año.

La actriz explicó en una entrevista que decidió continuar trabajando en el reinicio de la serie para demostrar que las personas con un diagnóstico avanzado de cáncer también pueden seguir trabajando. “Una de las razones, además de Luke, por las que hice 90210 y no le conté a nadie es porque pensé que la gente puede ver eso y pensar que las personas con etapa 4 también pueden trabajar”, explicó Doherty en el programa matutino.

Shannen Doherty nació el 12 de abril de 1971 en Memphis, Tennessee. Criada en la fe bautista del sur de su madre, era de ascendencia irlandesa y nativa americana. Comenzó su carrera como actriz infantil en 1982, destacando en la serie La familia Ingalls. Su primer gran papel en cine fue en Heathers en 1988.

Además de sus roles más famosos, sus participaciones también incluyeron otros programas como Scare Tactics, la serie de corta duración North Shore, y el reality show Breaking Up with Shannen Doherty. También tuvo apariciones notables en el spin-off de 90210 en 2008 y en la serie secuela BH90210 en 2019.

Más allá de su carrera en televisión y cine, Shannen tuvo varios matrimonios y desafió notablemente su reputación de “chica mala” de Hollywood. Se casó por primera vez con Ashley Hamilton en 1993, pero la relación terminó en divorcio al año siguiente. Luego, en 2002, su matrimonio de nueve meses con Rick Salomon también fue anulado. En 2011, se unió en matrimonio con el fotógrafo Kurt Iswarienko.

En 2015, Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama, que se convirtió en cáncer en etapa cuatro en 2020. A pesar de varias rondas de tratamiento, el cáncer se propagó a su cerebro en 2023 y a sus huesos en noviembre del mismo año, lo que derivó en su fallecimiento el 13 de julio de 2024.