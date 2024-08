Lula da Silva propuso que Maduro llame a nuevas elecciones

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este jueves que Nicolás Maduro debería convocar a nuevas elecciones, con la presencia de observadores internacionales, para encontrar una salida a la profunda crisis política que atraviesa Venezuela. En ese marco, Lula recordó además que su país no reconoce a Maduro como el ganador de las elecciones.

Venezuela afronta semanas de fuerte crisis política y social luego del escandaloso proceso electoral del 28 de julio pasado cuando Maduro, sin mostrar una sola acta, se autoproclamó ganador de los comicios. Luego de la votación el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano ratificó a Maduro como ganador a pesar de las contundentes denuncias de fraude de la oposición y de la comunidad internacional.

A dos semanas de las elecciones presidenciales, el clima en Venezuela sigue siendo de máxima tensión. Tanto oficialismo como oposición se declararon como ganadores y la comunidad internacional descree del discurso del oficialismo liderado por Maduro.

En este contexto, Lula Da Silva opinó que la convocatoria a unas nuevas elecciones presidenciales, con un contexto diferente que permita auditar el desenvolvimiento de los comicios, podría ser una salida a la crisis actual. "Maduro todavía tiene seis meses en el cargo. Si tiene sentido común podría intentar hacer un llamado al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar a nuevas elecciones, establecer criterios para la participación de todos los candidatos, crear un comité electoral suprapartidario para que todos participen y dejar participar a observadores de todo el mundo”, detalló el presidente de Brasil.

Otra salida planteada por el líder brasilero fue la conformación de un "gobierno de coalición", compuesto con la oposición. Sobre la duda de quien fue el ganador de las elecciones, Lula sentenció: "No puedo decir que triunfó la oposición porque no tengo los datos y mucho menos puedo decir que triunfó Maduro porque no tengo los datos".

Junto con los gobiernos de Colombia y México, Brasil intenta abrir el diálogo entre el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, y Maduro.

Rechazo de la ONU a Maduro

En medio de este escenario conflictivo, la Secretaría General de la ONU se expidió una vez más sobre la situación en Venezuela. En este sentido, el organismo internacional destacó que la "ausencia de resultados detallados no tiene precedentes" en la historia de las elecciones venezolanas.

El reporte realizado por un panel de especialistas electorales era en principio privado para el secretario general del organismo internacional, Antonio Guterres. Sin embargo, la organización hizo pública una versión preliminar la noche del martes en la que sostiene que el Consejo Nacional Electoral (CNE) "no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales" para "elecciones creíbles".

"Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, y todos los plazos establecidos fueron incumplidos", indica el informe. Estos argumentos y conclusiones se alinean con las peticiones de diferentes líderes internacionales y de la Unión Europea que exigen una mayor transparencia en el proceso electoral.

La respuesta de las autoridades venezolanas no se hizo esperar y, desde el CNE rechazaron el informe de expertos de la ONU: "El texto está plagado de mentiras", sentenciaron desde el ente electoral.

Además, desde el CNE detallaron que el reporte expresa una clara "intencionalidad política perversa". "Es un documento panfletario para tratar de deslegitimar el impecable y transparente proceso electoral realizado", sentenciaron.