Un hombre intentó abrir la puerta de un avión en pleno vuelo

EE.UU. Un estadounidense fue arrestado por intentar abrir una puerta de un avión de American Airlines que volaba de Seattle a Dallas y acosar a una azafata después de consumir diez golosinas masticables con marihuana. El incidente provocó un aterrizaje de emergencia en Utah, donde el hombre fue detenido.

Eric Nicholas Gapco, de 26 años oriundo de Nueva Jersey, enfrenta cargos federales por su comportamiento durante dicho vuelo el pasado 18 de julio. Según reportes de la prensa local, la situación se volvió incontrolable cuando Gapco comenzó a gritar, acosar a los pasajeros y agredir a una azafata. En un momento, el individuo se encerró en un baño del avión y tuvo que ser sacado por la fuerza por agentes de seguridad.

Gapco admitió más tarde que no sabía la cantidad de THC contenida en los masticables que consumió antes de abordar el vuelo. El tabloide británico DailyMail señaló que algunas de estas golosinas pueden contener hasta 100 miligramos de THC, por lo que consumir diez podría resultar en una dosis extremadamente alta, incluso peligrosa para un usuario frecuente. Aunque no sea fatal, una sobredosis de THC puede provocar ataques de pánico, taquicardia, náuseas, vómitos, alucinaciones y convulsiones. Al principio, Gapco negó haber tomado drogas ilegales, pero finalmente confesó haber consumido una cantidad significativa de marihuana.

El vuelo 2101 de American Airlines partió de Seattle en la noche del 18 de julio y Gapco desencadenó disturbios poco después del despegue. Además de intentar abrir una puerta del avión, se desnudó, propuso a una azafata tener relaciones sexuales y ofreció a una persona una bolsa de pastillas no identificadas.

Los pasajeros se vieron forzados a intervenir y ayudar a los agentes a controlar a Gapco y escoltarlo fuera del avión mientras cantaba “You say ‘po-tay-to’, I say ‘po-tah-to’” y decía “Donald Trump 2024, o Joe Biden, no me importa?.

La tripulación del vuelo decidió hacer un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, donde Gapco continuó su comportamiento disruptivo. La Fiscalía local informó que Gapco fue combativo con el personal médico y la policía, e incluso escupió a un oficial y rompió una puerta de vidrio, según el documento presentado para su detención.

American Airlines agradeció la profesionalidad de su equipo y la comprensión de los pasajeros en un comunicado, donde enfatizó que la seguridad de sus clientes y empleados es su principal prioridad.

En términos legales, Gapco fue acusado de interferencia con la tripulación de vuelo y daño intencionado a la aeronave, dentro de la jurisdicción especial de aeronaves de Estados Unidos. Si bien la marihuana recreativa es legal en Nueva Jersey y Washington, no lo es en Texas, y es ilegal a nivel federal transportar drogas entre estados. Transportar marihuana, aún con la legalización en ciertos estados, podría resultar en cargos criminales serios debido a su clasificación como sustancia de programa 1, junto con drogas como la cocaína y la heroína. E intentar evadir la detección de la Administración de Seguridad en el Transporte de EEUU (TSA) con tales sustancias también podría conllevar graves consecuencias legales.