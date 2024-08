Cecilia Bolocco habló tras las imágenes que la mostraron en silla de ruedas

Chile. Las imágenes que se viralizaron de Cecilia Bolocco en silla de ruedas causaron preocupación a ambos lados de la cordillera. En los últimos días, había circulado un video en el que se veía a la presentadora chilena saliendo de una clínica de Santiago de Chile, con una frazada cubriendo sus piernas y un aspecto general muy desmejorado. Sin más información que esa, trascendieron diferentes versiones sobre la salud de la exesposa de Carlos Saúl Menem y madre de su hijo Máximo, toda una celebridad en el país trasandino, que se hicieron cada vez más grandes ante el hermetismo de la conductora.

Antes de que la situación llegue a mayores, Bolocco estuvo en Podemos hablar (Chilevisión) y explicó el detrás de escena del video. “¿Qué está pasando con nuestra Miss Universo”, se preguntó Julio Cesar Rodríguez, presentador del ciclo trasandino similar al que en nuestro país conduce Andy Kusnetzoff. Cecilia ingresó de elegante blanco, un poco sonriente y otro poco emocionada, un semblante que contrastaba de manera rotunda con el de la mujer vencida que trasladaban en una silla de ruedas.

“Estamos preocupados. Todo el país está hablando de estas imágenes”, le dio pie el conductor, reforzado por la pantalla gigante del estudio, que las repetía casi en loop. “Queremos saber de primera fuente que está pasando con tu salud, Cecilia”, continuó.

Bolocco hizo una pausa, y, a modo de preámbulo, ensayó una suerte de disculpa. “Me aflige mucho saber que ha habido gran preocupación por parte de mucha gente con respecto a estas imágenes captadas a la salida de una clínica, luego de unos exámenes”, comenzó. “La verdad es que no tengo nada de gravedad. Son exámenes que me tengo que hacer, porque tengo una cuestión de salud que no es de cuidado pero tengo que hacerlos de manera periódica”, continuó, antes de dar las explicaciones de rigor.

“Estas imágenes se realizaron como parte de una campaña. Yo tengo una fundación que trabaja en el tema del cáncer, que hoy en Chile es la primera causa de muerte. Hay una lista de espera oncológica que no puede seguir esperando. Más de 17 mil personas que están en sus casas esperando atención y eso es literalmente hablar de muerte. El cáncer no espera y cobra vidas, y en Chile todos los días mueren cerca de 86 personas al día a causa del cáncer”, argumentó de un tirón.

“Me conmueve que las personas se ocupen de mi salud, por las imágenes que se filtraron, pero me pregunto por qué no hay una preocupación real por las 17 mil personas que están en lista de espera oncológica”, señaló a continuación, e insistió en el mensaje que quería dar. “Esas imágenes se utilizaron para generar conmoción y hablar específicamente del cáncer y no de mi salud, porque lo importante es la gente que está esperando en su casa. Ese es el drama”, cerró Bolocco, desactivando una bomba que impactó en la opinión pública de su país.

“La verdad es que aquí fue una sorpresa”, le contó a Teleshow la periodista Karen Cordovez. “Hace pocos días comenzó a circular la fotografía y salió en todos los medios, y ahí empezaron las especulaciones... ‘¿qué le pasa a la Cecilia? ¿por qué anda en silla de ruedas?’”, agregó. La acción dio resultado porque el paso de Bolocco fue muy comentado en la opinión pública trasandina. “No es la primera vez que hacen una campaña para sensibilizar, pero sí es la primera vez que utilizan una fake news”, recapituló.

Cecilia asistió al programa junto a Máximo, el hijo que tuvo con el expresidente argentino, quien días atrás realizó su propia acción en busca de concientizar. En 2018, el joven tuvo que afrontar un duro diagnóstico de cáncer de cerebro. Fue operado a tiempo y desde ese momento inició el camino de la rehabilitación, pese a que a su madre los médicos le habían dicho que solo le quedaban dos años de vida.