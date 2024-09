Revelaron escalofriantes detalles de la muerte del argentino en Jordania

La esposa del ciudadano argentino-israelí Adrián Marcelo Podzamczer, quien fue asesinado el domingo pasado en el paso fronterizo entre Jordania y Cisjordania, reveló escalofriantes detalles del caso y contó que fue ejecutado de tres disparos en el pecho. Marcela Faierman aseguró que su pareja fue víctima de un ataque donde también perdieron la vida Yohanan Shchori (61 años) y Yuri Birnbaum (65 años), colonos de los asentamientos de Ma’ale Efraim y Na’ama.

«Marcelo murió en el momento. Le tiraron tres tiros en el pecho a corta distancia y no sufrió, murió en el acto. A los pocos minutos del ataque, dijeron por televisión que había heridos y tres muertos»; sostuvo la mujer, quien se había casado hace dos años.

Podzamczer fue víctima del accionar de un terrorista, quien se bajó de un camión y abrió fuego contra las personas que estaban trabajando allí y efectivos de seguridad. «Era a la mañana, yo había terminado de trabajar. Una amiga que sabía dónde trabajaba Marcelo me llamó y me dijo que hubo un ataque. Lo llamé, pero me cortaban el teléfono. Entonces, le mandé un mensaje diciéndole ‘amor mío sé que pasó algo, decime que estás bien’. Cuando eso ocurrió él ya estaba muerto»; relató Faierman.

El terrorista fue identificado como Maher Dhiab Hussein al-Jazi, de 39 años, originario de la ciudad de Udhruh.

El ciudadano argentino era padre de cuatro hijos y uno de ellos, Sebastián Podzamczer, había sobrevivido al ataque perpetrado por Hamas en al festival de música electrónica del pasado 7 de octubre de 2023.