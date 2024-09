Conmoción por la muerte de un joven fisicoculturista

China. El mundo del culturismo en China está de luto después de conocer la noticia de la muerte del popular culturista Liu Can, quien murió ahogado mientras grababa videos en una zona prohibida para el acceso de turistas dentro del distrito de Nanchuan, en Chongqing.

El trágico episodio fue revelado por su tío a través de la red social Douyin, la versión china de la reconocida app TikTok, en la que el joven de 27 años acumulaba más de 100 mil seguidores y más de un millón de visualizaciones en los videos que publicaba continuamente.

“Era un niño muy alegre, simpático y bondadoso, todos lo queríamos mucho”, destacó su familia, y agregó: “Su partida nos llena de tristeza. Realizaremos un funeral de despedida. Gracias a todos los amigos que lo han cuidado y apoyado a lo largo del camino. Que descanse en paz en el cielo. Le extrañaremos por siempre”.

El lugar del accidente, conocido por sus imponentes paisajes naturales, estaba restringido para los visitantes, según informaron las autoridades locales al medio asiático Guancha.

Reporteros del medio Upstream News intentaron contactar a la esposa del culturista y a las empresas de las cuales formaba parte, y ambas se limitaron a confirmar su fallecimiento.

Además de deportista e influencer, el joven también desarrolló su faceta empresarial, ya que contaba con dos gimnasios ubicados en el distrito en el que perdió la vida. Cuando el medio local Guancha llamó a ambas sucursales, no recibió respuestas.

Por el contrario, varios amigos de Liu también corroboraron la noticia. Wang Qiangping, un atleta de culturismo y mentor de Liu, publicó: “Amo a mi aprendiz, espero que tenga un buen viaje hasta el final. Liu Can es el más guapo, trabajador y motivador. Realmente no puedo aceptarlo. Lloré todas mis lágrimas”.

Otro amigo de Liu, Zhang, declaró al periódico chino Guancha que Liu solía ser muy delgado y deseaba fortalecer su físico a través del ejercicio. Además, explicó que Liu sabía nadar y que el accidente probablemente ocurrió mientras filmaba imágenes al aire libre. Ambos se habían reunido para entrenarse días antes del trágico suceso.

Su temprano desceso despertó cientos de comentarios de sus fanáticos que recogió el medio chino. “Liu Can, ¡a quien le encantaba reír y estar alegre!, ¡Que tengas un buen viaje!”, “al principio realmente no podía creerlo. Había estado viendo la transmisión en vivo de Liu Can antes. Dios, ¿realmente tienes el corazón para llevarte a un chico así?” y “después de escuchar la noticia, todo lo que se reprodujo en mi mente fue la brillante sonrisa de Liu Can. ¡Realmente inaceptable! Liu Can es realmente una buena y sincera persona”, fueron algunos de los mensajes.

Según versiones preliminares, el accidente ocurrió mientras Liu grababa contenido para sus redes sociales en el área restringida. También era conocido por competir en pruebas de culturismo y trabajar como cosplayer en diversas exposiciones de anime, parques de atracciones y festivales de música. También participó en muchas competiciones de fitness nacionales e internacionales, logrando buenos resultados.

Esta trágica muerte volvió a golpear al mundo del fisicoculturismo, después de lo que fue la pérdida del reconocido Illia Golem, el “fisicoculturista más monstruoso del mundo” a sus 36 años y el brasileño Matheus Pavlak, de 19, entre los más recientes.