La visita de Milei a Nueva York llegó a la portada de The Wall Street Journal

EE.UU. La llegada del presidente argentino Javier Milei a Nueva York para participar de la 79° Asamblea General de las Naciones Unidas no pasó desapercibida, dada la atracción que genera el líder libertario en los sectores pro mercado de la vida política y de negocios de los Estados Unidos. En particular, la presencia del economista en el tradicional toque de campana de apertura en la Bolsa de Nueva York consiguió destacarse, aunque sea como imagen, en la portada de The Wall Street Journal, el periódico más influyente en el mercado de valores número uno del mundo.

La imagen de Milei jugando con un mazo en el piso del New York Stock Exchange (NYSE) con su habitual histrionismo fue destacada como imagen principal del diario especializado. Bajo el título “El líder argentino comienza con golpe su visita a Nueva York” (Argentine Leader Starts New York Visit With a Bang) un juego de palabras habitual en el lenguaje estadounidense basado en un poema de T.S. Eliot que los golpes de Milei con el mazo hicieron muy fácil de concretar. El “con un golpe” del título podría ser interpretado como que empezó su viaje con el pie derecho, con éxito o, incluso, sin pasar desapercibido.

La imagen de Milei es acompañada apenas con un epígrafe que reza “Hora del martillo”, en otra referencia al mazo que ilustra la foto, y el texto “El Presidente de Argentina, Javier Milei, visitó el lunes la Bolsa de Nueva York para tocar la campana de apertura. Se encontraba en Nueva York para pronunciar el martes su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Aunque escueta, la cobertura con hincapié en la potente imagen de Milei con el mazo tiene el lugar principal de la portada y reafirma que los sectores pro mercado de los EEUU tienen su mirada puesta en el experimento político y económico del mandatario argentino.