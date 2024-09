Murió a los 88 años el cantautor y actor Kris Kristofferson

EE.UU. Kris Kristofferson, con un estilo de escritura hábil y un carisma rudo que se convirtió en una superestrella de la música country y un actor de primera línea de Hollywood, falleció en su casa de Maui, Hawái, el sábado, según informó la portavoz de la familia, Ebie McFarland, en un correo electrónico. Tenía 88 años.

McFarland dijo que Kristofferson murió en paz, rodeado de su familia. No se indicó la causa.

A finales de los años 60, el nativo de Brownsville, Texas, escribió clásicos como Sunday Mornin’ Comin’ Down, Help Me Make it Through the Night, For the Good Times”y Me and Bobby McGee. Kristofferson era cantante, pero muchas de sus canciones eran más conocidas por haber sido interpretadas por otros, ya fuera Ray Price cantando For the Good Times o Janis Joplin cantando a todo pulmón Me and Bobby McGee.

Kristofferson, que podía recitar de memoria a William Blake, entretejió intrincadas letras de música folk sobre la soledad y el tierno romance en la música country popular. Con su pelo largo, sus pantalones acampanados y sus canciones de contracultura influenciadas por Bob Dylan, representó una nueva generación de compositores de música country junto con colegas como Willie Nelson, John Prine y Tom T. Hall.

“No hay mejor compositor vivo que Kris Kristofferson”, dijo Nelson durante una ceremonia de entrega de premios a Kristofferson en noviembre de 2009 organizada por BMI. “Todo lo que escribe es un estándar y todos vamos a tener que vivir con eso”.

Como actor, interpretó el papel principal junto a Barbara Streisand y Ellen Burstyn, pero también tenía predilección por los westerns con tiroteos y los dramas de vaqueros. Fue conocido por sus papeles en Pat Garrett y Billy the Kid y A Star Is Born (1976), que le valió un Globo de Oro al Mejor Actor.

Fue boxeador y jugador de fútbol americano en la universidad, obtuvo un máster en inglés en el Merton College de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y rechazó un puesto de profesor en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, Nueva York, para dedicarse a la composición de canciones en Nashville. Con la esperanza de entrar en la industria, trabajó como conserje a tiempo parcial en el estudio Music Row de Columbia Records en 1966, cuando Dylan grabó temas para el influyente álbum doble Blonde on Blonde.

En ocasiones, la leyenda de Kristofferson era más grande que la vida real. A Cash le gustaba contar una historia, en su mayoría exagerada, de cómo Kristofferson, un ex piloto del ejército de los EEUU, aterrizó un helicóptero en el jardín de Cash para darle una cinta de Sunday Mornin’ Comin’ Down con una cerveza en una mano. A lo largo de los años, en entrevistas, Kristofferson dijo con todo respeto hacia Cash que, si bien aterrizó un helicóptero en la casa de Cash, el Hombre de Negro ni siquiera estaba en casa en ese momento, la cinta de demostración era una canción que nadie cortó en realidad y, sin duda, no podría volar un helicóptero con una cerveza en la mano.

En una entrevista de 2006 con The Associated Press, dijo que tal vez no habría tenido una carrera sin Cash.

“Cuando todavía estaba en el ejército, cuando le di la mano en el backstage del Grand Ole Opry, decidí que volvería”, dijo Kristofferson. “Fue electrizante. Me tomó bajo su protección antes de grabar ninguna de mis canciones. Grabó mi primer disco, que fue disco del año. Me puso en el escenario la primera vez”.

Una de sus canciones más grabadas, Me and Bobby McGee, fue escrita a partir de una recomendación del fundador de Monument Records, Fred Foster. Foster tenía en mente un título para la canción, Me and Bobby McKee, en honor a una secretaria que trabajaba en su edificio. Kristofferson dijo en una entrevista en la revista Performing Songwriter, que se inspiró para escribir la letra sobre un hombre y una mujer que viajan juntos después de ver la película de Federico Fellini, La Strada.

Joplin, que tenía una relación cercana con Kristofferson, cambió la letra para convertir a Bobby McGee en un hombre y grabó su versión pocos días antes de morir en 1970 por una sobredosis de drogas. La grabación se convirtió en un éxito póstumo número uno para Joplin.

Los éxitos que grabó Kristofferson incluyen Why Me, Loving Her Was Easier (Than Anything I’ll Ever Do), Watch Closely Now, Desperados Waiting for a Train, A Song I’d Like to Sing y Jesus Was a Capricorn.

En 1973 se casó con la también compositora Rita Coolidge y juntos tuvieron una exitosa carrera como dúo que les valió dos premios Grammy. Se divorciaron en 1980.