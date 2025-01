Murió Sam Moore, mítico cantante de soul

EE.UU. El cantante Sam Moore responsable de éxitos como "Soul Man", "Hold On I’m Coming" y "I Thank You", falleció en Florida, a los 89 años. La causa de la muerte se atribuyó a complicaciones tras una cirugía.

Nacido en 1935, Moore creció en los barrios de Overtown y Liberty City en Miami, iniciando su camino musical en la iglesia. Siendo maestro de ceremonias y anfitrión de espectáculos de talento en el King O’ Hearts Club de Miami, conoció a Dave Prater, un panadero local que participó en uno de los concursos. Así nació el dúo Sam & Dave, que fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1992.

Descubiertos a finales de 1964 en ese club donde ya eran conocidos, Sam & Dave firmaron con Atlantic Records. Jerry Wexler los transfirió a la división sureña de producción de Atlantic, Stax Records. Esto marcó el inicio de una serie de éxitos y fama internacional; el dúo era tan respetado que fueron invitados a actuar en el concierto conmemorativo de Martin Luther King Jr. en el Madison Square Garden en 1968.

Aunque el grupo se separó en 1970, su música resurgió gracias a la versión de “Soul Man” interpretada por Dan Aykroyd y John Belushi como The Blues Brothers en Saturday Night Live.

En los años 70, Moore firmó nuevamente con Atlantic y grabó un álbum como solista, producido por King Curtis junto a Donnie Hathaway, con la participación de Aretha Franklin como pianista invitada. Sin embargo, el asesinato de Curtis el 13 de agosto de 1971 dejó el álbum archivado. Sam & Dave se reunieron brevemente a finales de los años 70, separándose definitivamente en la víspera de Año Nuevo de 1982.

A lo largo de los años, Moore se convirtió en una figura recurrente en el Kennedy Center, actuando para seis presidentes: Jimmy Carter, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump. Bruce Springsteen lo describió más de una vez como “el mejor cantante de soul vivo del planeta,” colaborando con él en varias ocasiones.

El álbum de Curtis, Plenty Good Loving, finalmente fue lanzado en 2002. En 2006, Moore regresó con su primer álbum en treinta años, Overnight Sensational, que incluyó colaboraciones con Springsteen, Sting, Bon Jovi y otros, producido por Randy Jackson de American Idol. Fue nominado a un Grammy junto a Billy Preston por su dueto “You Are So Beautiful.”

En años recientes, Moore recibió un Premio al Logro de Vida de los Grammys y continuó actuando hasta la pandemia. Según su obituario, antes de su muerte trabajaba en un álbum de góspel junto a Rudy Pérez, dedicado a su madre.

Le sobreviven su esposa Joyce McRae, con quien se casó en 1982, su hija Michelle y sus nietos Tash y Misha.