Murió Garth Hudson, virtuoso músico de Bob Dylan y The Band

EE.UU. Garth Hudson, músico de Bob Dylan, virtuoso tecladista de The Band y músico polifacético con una paleta única de sonidos y estilos que aportaron su estilo a estándares del rock como “Up on Cripple Creek”, “The Weight” y “Rag Mama Rag”, falleció a los 87 años.

Hudson era el miembro de mayor edad y último sobreviviente del influyente grupo que alguna vez acompañó a Dylan. Su muerte fue confirmada por la agencia The Canadian Press, que citó al amigo de Hudson, Jan Haust. No se disponen de detalles adicionales. Hudson vivía en una residencia en el norte de Nueva York.

Hudson era un intérprete de formación clásica y autodidacta de coro griego que se expresaba a través del piano, sintetizadores, trompetas y su órgano Lowrey favorito. Independientemente de la canción, Hudson evocaba justo el sentimiento o matiz adecuado, ya fuera el clavicordio embriagador y el pedal wah-wah en “Up on Cripple Creek”, el piano en “Rag Mama Rag” o el saxofón melancólico en “It Makes No Difference”.

Único no cantante entre cinco músicos celebrados por su camaradería y versatilidad, Hudson se mantenía mayormente en segundo plano, pero tuvo un momento destacado: “Chest Fever”, una composición de Robbie Robertson para la cual ideó un solo de órgano introductorio (“The Genetic Method”), una muestra ecléctica de estados de ánimo y melodías que desembocaban en el riff hard rock de la canción.

Robbie Robertson, el guitarrista y principal compositor de la banda, falleció en 2023 tras una larga enfermedad. El tecladista-baterista Richard Manuel se suicidó en 1986, el bajista Rick Danko murió mientras dormía en 1999 y el baterista Levon Helm murió de cáncer en 2012. The Band fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994.

Formada a principios de los años 60 como grupo de acompañamiento para el rockero Ronnie Hawkins, The Band se llamó originalmente The Hawks y contaba con Helm, nacido en Arkansas, y cuatro canadienses reclutados por Helm y Hawkins: Hudson, Danko, Manuel y Robertson.

The Band perfeccionó su arte a través de años de actuaciones como desconocidos, primero detrás de Hawkins, luego como Levon and the Hawks, y luego siendo objetos inesperados de indignación después de unirse a Bob Dylan a mediados de los años 60. Estuvieron con Dylan en sus históricas giras de 1965-66 (Helm se retiró a mitad de camino), cuando rompió con su pasado folk y logró algunas de sus interpretaciones más conmovedoras y tormentosas de la época, enfureciendo a algunos viejos admiradores pero atrayendo a muchos nuevos. El grupo se renombró The Band en parte porque muchas personas alrededor de Dylan simplemente se referían a sus músicos de acompañamiento como “la banda”.

En 1967, Dylan estaba en semi-reclusión tras un accidente de motocicleta, y él y el grupo se establecieron en la comunidad artística en Woodstock que dos años más tarde se haría mundialmente famosa gracias al festival en la cercana Bethel. Sin un álbum planeado, escribieron y tocaron espontáneamente en una vieja casa rosa fuera de la ciudad compartida por Hudson, Danko y Manuel. Hudson estaba a cargo de la máquina de grabación mientras Dylan y The Band grababan más de 100 canciones, disponibles durante años solo como grabaciones pirata, que se conocieron como The Basement Tapes. A menudo citadas como la base de la música “roots” y “americana”, las canciones variaban desde viejos temas folk, country y de los Apalaches hasta nuevas composiciones como “Tears of Rage”, “I Shall Be Released” y “This Wheel’s on Fire”.

“Había una discusión informal, antes de cada grabación”, contó Hudson a la revista online Something Else! en 2014. “Había ideas flotando y el relato de historias. Y luego volvíamos a las canciones. Buscábamos palabras, frases y situaciones que valieran la pena escribir. Creo que Bob Dylan nos mostró disciplina y una preocupación eterna por la calidad de su arte”.

Dylan resurgió a finales de 1967 con el austero John Wesley Harding, y The Band debutó poco después con Music from Big Pink, cuyo sonido hogareño era radicalmente diferente de las jams y trucos psicodélicos de moda. The Band siguió en 1969 con un álbum homónimo que muchos aún consideran su mejor obra y que a menudo ha sido clasificado entre los mejores discos de rock de todos los tiempos.

Sus futuras grabaciones incluyeron Stage Fright, Cahoots y Northern Lights/Southern Cross, un álbum de 1975 que trajo a Hudson elogios especiales por su trabajo en los teclados. Un año después, Robbie Robertson decidió que estaba cansado de las actuaciones en vivo, y The Band organizó el concierto estelar retratado en una famosa película de Martin Scorsese, The Last Waltz, con estrellas invitadas como Bob Dylan, Eric Clapton, Neil Young, Van Morrison, Muddy Waters entre otros. La tensión entre Robertson y Helm, quien alegaría que la película elevó indebidamente a Robertson sobre los demás, llevó a una ruptura completa antes del lanzamiento del documental en 1978.

Hudson tocó brevemente con la banda inglesa The Call; apareció con varias encarnaciones posteriores de The Band, generalmente con Danko, Hudson y Helm; colaboró en álbumes en solitario de Robertson y Danko; y se unió a Danko y Helm para una interpretación de The Wall de Pink Floyd en el Muro de Berlín. Otros trabajos de sesión incluyeron discos de Van Morrison, Leonard Cohen y Emmylou Harris.

Hudson también organizó sus propios proyectos, aunque su primer esfuerzo en solitario, The Sea to the North, salió el día de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. En 2005, formó una banda de 12 miembros llamada The Best!, con su esposa en la voz. Garth Hudson Presents: A Canadian Celebration of The Band fue un homenaje de 2010 con Neil Young, Bruce Cockburn y otros músicos canadienses.

En los últimos años, Hudson tuvo problemas financieros. Había vendido su parte en The Band a Robertson y se declaró en bancarrota varias veces. Perdió una casa por ejecución hipotecaria y vio cómo muchas de sus pertenencias eran subastadas en 2013 cuando se atrasó en los pagos de almacenamiento. La esposa de Hudson, Maud, falleció en 2022. Tuvieron una hija, Tami Zoe Hill.

Hijo de músicos, Hudson nació en Windsor, Ontario en 1937 y recibió educación formal desde temprana edad. Actuaba y escribía antes incluso de ser adolescente, aunque para cuando era veinteañero se había cansado de la música clásica y tocaba en una banda de rock, The Capers.

Fue el último en unirse a The Band y le preocupaba que sus padres desaprobaran su trabajo. La solución fue que Hawkins lo contratara como “consultor musical” y le pagara 10 dólares extra a la semana.

“Era un trabajo”, dijo Hudson en una entrevista de 2002 con la publicación canadiense Maclean’s. “Tocar en un estadio, tocar en un teatro. Mi trabajo era proporcionar arreglos con rellenos detrás de buenos poetas. Los mismos poemas cada noche”.