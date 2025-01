Las duras críticas de Madonna a Donald Trump

EE.UU. Madonna expresó su rechazo a las recientes órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, señalando que están dirigidas contra comunidades vulnerables. A través de su cuenta en X (antes Twitter), la cantante manifestó su apoyo a la comunidad LGBTQ+ tras la firma de un decreto que prohíbe a personas transgénero enlistarse y servir en las fuerzas armadas de Estados Unidos.

“Es muy triste ver cómo nuestro nuevo gobierno está desmantelando lentamente todas las libertades por las que hemos luchado y GANADO a lo largo de los años ¡No abandonen la lucha!”, escribió Madonna, acompañando su mensaje con un emoji de la bandera del orgullo LGBTQ+ y un corazón roto.

El decreto titulado “Priorizando la Excelencia y la Preparación Militar”, firmado por Donald Trump el lunes 27 de enero, reinstaura una política de su primer mandato que revierte la orden de 2021 de Joe Biden, la cual permitía a personas transgénero servir abiertamente en el ejército. Además, en su primera semana de regreso a la Casa Blanca, el mandatario ha eliminado las iniciativas de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad.

Cabe destacar que Madonna ha sido una firme defensora de los derechos LGBTQ+ desde la década de 1980, cuando se pronunció sobre la crisis del VIH/SIDA y apoyó los derechos de la comunidad gay. En 2019, recibió el premio Advocate for Change en los GLAAD Media Awards por su activismo.

De hecho, esta no es la primera ocasión en la que la famosa ha criticado al político, ues recordemos que cuando el empresario ganó las recientes elecciones en Estados Unidos, la “Reina del pop” mostró su descontento por medio de sus historias de Instagram. La cantante dejó saber que no está contenta con su nuevo gobernante, ya que subió una fotografía de un pastel con la leyenda “F***K Trump” y colocó la frase “llené mi cara con este pastel la noche anterior”.

Además, en la siguiente historia se ve una fotografía de la artista, con cara de sorprendida, en la que escribió el siguiente texto: “Tratando de entender por qué un delincuente convicto, violador e intolerante fue elegido para dirigir nuestro país ¿Porque es bueno para la economía?”.

Asimismo, Madonna no es la única celebridad que ha reaccionado contra las políticas de Donald Trump. En un video de Instagram, que posteriormente eliminó, Selena Gomez expresó su angustia por la deportación de inmigrantes indocumentados. “Toda mi gente está siendo atacada… los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho. Ojalá pudiera hacer algo, pero no sé qué hacer. Intentaré todo, lo prometo”, dijo entre lágrimas.

Incluso, el pasado 6 de noviembre, Billie Eilish aseguró durante su concierto en Nashville que “alguien que odia mucho a las mujeres va a ser el próximo presidente de Estados Unidos”. La artista recalcó que realmente no tenía ganas de de dar un show ese día, pero, sus fans son su motivación.

Recordemos que esta crítica viene de las múltiples acusaciones de abuso sexual de varias mujeres en contra del político. A pesar de que muchas no quisieron tomar acciones legales contra Donald Trump, otras llegaron a las últimas instancias para tener justicia.