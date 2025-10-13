Tras la liberación de los rehenes, Donald Trump fue ovacionado en el Parlamento israelí

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue ovacionado de pie este lunes por los legisladores israelíes luego de que finalmente se confirmara la liberación de los últimos 20 rehenes con vida que la organización terrorista Hamas mantenía todavía secuestrados luego de más de dos años.

Tras alcanzar el acuerdo propiciado por Trump, Hamas liberó hoy por la mañana a los 20 rehenes que fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja antes de ser transferidos a las fuerzas israelíes que permanecen apostadas en Gaza tras la cruenta invasión que lideró Israel como respuesta al ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.

Hamas liberó a los rehenes

Hamas comenzó este lunes por la mañana a liberar a los primeros rehenes que permanecieron retenidos en Gaza durante más de dos años, como parte de un importante intercambio de prisioneros en el marco del alto el fuego recién implementado.

Los prisioneros fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja antes de ser transferidos a las fuerzas israelíes en Gaza.

Siete rehenes fueron liberados en el grupo inicial de los 20 restantes retenidos en Gaza, y se espera que el resto sea puesto en libertad más tarde, informó la agencia Xinhua. Según agencias internacionales, Hamas ya entregó al resto de rehenes en Gaza y ya no tendría secuestrados vivos en su poder.

El Ejército israelí dijo en un comunicado que estaba preparado para recibir a los rehenes. Un helicóptero militar aterrizó en una base cerca de la frontera con Gaza, desde donde los rehenes serán llevados hasta hospitales en el centro de Israel para recibir atención médica.

En tanto, los vehículos de la Cruz Roja llegaron a la prisión de Ofer, cerca de Ramala, desde donde unos 2 mil detenidos y prisioneros palestinos serán liberados más tarde el lunes como parte del intercambio acordado.

Tras su visita a la Knesset y luego de la cumbre que mantendrá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump viajará a a Sharm el-Sheik, Egipto, para asistir a una cumbre internacional que comenzará hoy para consolidar el alto el fuego entre Israel y Hamas y avanzar en un proceso más amplio de Oriente Medio.