Bessent aclaró que no le pidió a la Argentina terminar el swap con China

EE.UU. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, aclaró que el rescate financiero a la Argentina no está condicionado a la finalización del swap por USD 18.000 millones vigente entre China y el país. En el marco de la conferencia de prensa en la Casa Blanca por la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, el funcionario sí apuntó a “puertos, bases militares y centros de observación que se han creado” en el país.

“La asistencia estadounidense no está condicionada al cierre del swap con China. Cualquier información que afirme eso es incorrecta”, señaló y clarificó ante la repregunta: “Me refería más bien a los puertos, bases militares y centros de observación que se han creado en Argentina”, contestó Bessent luego de que Trump le cediera la palabra.

“No creo que deban hacer muchos negocios con China. Pueden tener algo de comercio, pero ciertamente no deberían ir más allá. Y definitivamente no deberían hacer nada relacionado con lo militar con China. Y si eso está ocurriendo, me molestaría mucho”, había dicho Trump. El mandatario sí condiciona el respaldo financiero al resultado de las próximas elecciones.

En la conferencia de prensa no hubo precisiones sobre los detalles técnicos del respaldo financiero a la Argentina. El Gobierno argentino confirmó que el swap de monedas por USD 20.000 millones con Estados Unidos se puede usar para asegurar los pagos de la deuda en moneda extranjera en 2026, ante la posibilidad de no acceder a un refinanciamiento en el mercado voluntario. Así lo anticiparon el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.