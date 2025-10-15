De no creer: intentó orinar el altar de la Basílica de San Pedro

Ciudad del Vaticano
De no creer: intentó orinar el altar de la Basílica de San PedroEl momento quedó grabado en cientos de videos que se viralizaron en las redes sociales.
Una insólita situación se registró esta tarde en el altar de la Basílica San Pedro, cuando un hombre oriundo de Kosovo irrumpió en plena misa y trató de orinar en el altar de Bernini, frente a cientos de fieles de todas partes del mundo.
Inmediatamente, los guardias de seguridad lograron detenerlo y evitaron que atentara contra el baldaquino.
En las imágenes puede verse el momento en que se baja los pantalones y se aproxima al altar. El hecho provocó conmoción y el Papa León XIV decidió celebrar una ceremonia especial de penitencia antes de volver a autorizar las misas sobre la tumba del apóstol San Pedro.
Según trascendió, se trata del tercer episodio similar en los últimos meses y el hombre fue entregado a las autoridades italianas.