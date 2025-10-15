Se necesitan 70.000 millones de dólares para reconstruir la Franja de Gaza

Se necesitarán alrededor de 70.000 millones de dólares para reconstruir Gaza y garantizar su seguridad tras dos años de guerra, indicaron los expertos en desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras que las agencias de ayuda humanitaria informaron que la ayuda que está llegando es insuficiente para satisfacer las necesidades de los palestinos.

Con solo 41 kilómetros de largo y entre dos y cinco kilómetros de ancho, pocos lugares de la Franja de Gaza quedaron indemnes tras los constantes bombardeos israelíes antes de que entrara en vigor el último alto el fuego el pasado viernes.

Según el representante especial para los palestinos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Jaco Cilliers, la destrucción en toda la Franja “se sitúa ahora en torno al 84%. En algunas partes de Gaza, como en la ciudad de Gaza, alcanza incluso el 92%”.

La última Evaluación Provisional Rápida de los Daños y las Necesidades sobre Gaza realizada por la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial, estimó los daños en 70.000 millones de dólares.

Se necesitan 20.000 millones de dólares para empezar

Para poner en marcha la operación a gran escala, se necesitarán unos 20.000 millones de dólares solo en los próximos tres años, dijo a los periodistas en Ginebra.

Esto incluye el suministro de agua potable, empleo de emergencia, suministros médicos, eliminación de residuos sólidos y la puesta en condiciones de seguridad de viviendas y espacios públicos mediante la retirada de escombros que podrían ocultar municiones sin detonar o los restos de miles de palestinos desaparecidos.

“Ya hemos retirado unas 81.000 toneladas. Eso equivale a unos 3100 camiones”, explicó Cilliers. “La mayor parte de la retirada de escombros tiene como objetivo facilitar el acceso a los actores humanitarios para que puedan proporcionar la ayuda y el apoyo que tanto necesitan los habitantes de Gaza. Pero también ayudamos a los hospitales y otros servicios sociales que necesitan ser despejados de escombros”.

El funcionario del PNUD señaló “muy buenas indicaciones” de posibles donantes en apoyo de la reconstrucción por parte de los Estados árabes, pero también de naciones europeas y de Estados Unidos, “que también han indicado que van a apoyar algunos de los primeros esfuerzos de recuperación”.