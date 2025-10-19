De película: robaron joyas del Museo del Louvre en solo 7 minutos

Francia. Un robo de “joyas de valor inestimable” en el Museo del Louvre de París provocó el cierre completo del recinto este domingo, según confirmó el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez. El funcionario detalló en declaraciones a France Inter que los ladrones accedieron al museo del Louvre “desde el exterior utilizando una plataforma elevadora” y que la operación, cuidadosamente planificada, “duró siete minutos”.

Nuñez calificó el suceso como un “gran robo” y explicó que el grupo de delincuentes “había realizado labores de reconocimiento previas”, utilizando una radial para cortar los cristales e ingresar al edificio. La policía acordonó los accesos y carreteras cercanas ante la presencia de miles de turistas, cuyas imágenes circularon ampliamente tras la evacuación y cierre inmediato del museo. El Louvre comunicó a través de su cuenta de X el cierre dominical por “razones excepcionales”, sin aportar detalles adicionales sobre el robo ni el impacto en su programación.

El periódico Le Parisien informó que los asaltantes irrumpieron en el antiguo palacio y museo más visitado del mundo por la fachada que da al río Sena, donde actualmente se realizan obras de construcción. Según el diario, los responsables utilizaron un montacargas de obra para llegar directamente a la Galerie d’Apollon, espacio donde se exhiben una selección de las Joyas de la Corona francesa.

Le Parisien añadió que los ladrones rompieron ventanales y robaron “nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz”; posteriormente, una de las joyas sustraídas, al parecer la corona de la emperatriz Eugenia, fue hallada rota fuera del museo. Ninguna persona resultó herida durante el asalto.

Más tarde, las autoridades confirmaron el hallazgo de una de las joyas robadas durante el asalto al Museo del Louvre. La ministra Dati, informó que los ladrones perdieron una de las piezas en su huida y que estaba siendo “evaluada”, sin precisar de cuál se trata.

El diario Le Parisien al igual que la agencia AFP, citaron fuentes cercanas a la investigación, para señalar que la pieza recuperada sería la corona de la emperatriz Eugenia, hallada dañada cerca del museo. Según el medio, la joya presenta fracturas, lo que sugiere que pudo haberse roto durante la fuga. Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para determinar el estado de las demás piezas sustraídas y reconstruir el recorrido de los asaltantes antes y después del robo.