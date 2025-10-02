Dos muertos y varios heridos tras un ataque en una sinagoga de Reino Unido

Dos víctimas fatales y varios heridos es el saldo que dejó un brutal ataque terrorista en una sinagoga de Manchester (Reino Unido), en el marco de la celebración de Yom Kippur, la festividad más sagrada del calendario judío. El agresor fue abatido por efectivos policiales luego de haber atropellado a los fieles y apuñalar a varias personas.

La presunción es que se trató del accionar de un «lobo solitario» y trascendió que utilizó un auto particular.

El alcalde de Manchester, Andy Burnham, confirmó la muerte del atacante y precisó que el atentado se produjo mientras cientos de personas participaban de la jornada de oración y ayuno de Yom Kippur.

El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró este jueves que se encuentra «consternado» y señaló que el ataque resulta «aún más horrible por haber ocurrido durante Yom Kippur».