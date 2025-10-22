Ley de Nietos: vence el plazo para obtener ciudadanía y pasaporte español



España. Los hijos, nietos e incluso bisnietos de ciudadanos españoles tienen solo unos días más para aprovechar la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, que permite obtener la nacionalidad española sin necesidad de residir en España.

El plazo para iniciar el trámite vence hoy 22 de octubre de 2025, y después ya no se podrán presentar solicitudes.

Cabe destacar que los expedientes que se presenten antes de la fecha límite serán válidos y serán tramitados, aunque el proceso pueda llevar tiempo y la resolución final se extienda más allá de octubre de 2025.

Qué es la Ley de Nietos y hasta cuándo rige

La Ley de Nietos entró en vigor el 22 de octubre de 2022 con un plazo inicial de dos años. Debido a la gran cantidad de solicitantes, el Gobierno español decidió prorrogarla un año más, otorgando un total de tres años de vigencia.

Actualmente, se encuentra en su etapa final y muchos consulados registran demoras de hasta 14 meses para dar cita, por lo que se recomienda iniciar el trámite cuanto antes.

La Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como "Ley de Nietos", permite el acceso a la nacionalidad española a una serie de descendientes de españoles que, bajo legislaciones anteriores, no tenían esta posibilidad.