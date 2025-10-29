Horror en las calles de Río de Janeiro: cadáveres tirados y cientos de heridos

Violentos enfrentamientos se registraron en las últimas horas en las calles de Río de Janeiro, en medio de la avanzada policial contra el Comando Vermelho que dejó más de cien muertos y heridos. Los vecinos de la favela conocida como Complejo de Penha, en la zona norte de la ciudad, hallaron más de cincuenta cadáveres y los apilaron en las calles.

La cifra de muertos asciende a 120 personas y se trató de la operación más violenta en la historia de la ciudad carioca.

Los cuerpos aparecieron esta madrugada en la Plaza São Lucas, sobre la Avenida José Rucas y estaban originalmente en el bosque de Vacaria, en la Serra da Misericórdia.

Se estima que al menos la mitad, pertenecía al Comando Vermelho, uno de los grupos narcos que operan en la ciudad.

Los residentes locales vivieron un verdadero infierno con balas impactando en las casas y escenas dramáticas: mujeres que buscaban entre los fallecidos a sus parejas, hijos o hermanos.

Más de 2500 agentes irrumpieron ayer en la urbanización para detener a los integrantes del grupo y el mundo se vio conmocionado por las imágenes que circularon por los principales medios y que se registraron no sólo en Penha sino también en el complejo do Alemão. Finalmente, los cabecillas de la banda armada se entregaron con los agentes de seguridad para evitar una masacre, luego de haber intentado resistir la incursión de la policía militarizada con drones, barricadas, disparos y vehículos incendiados.