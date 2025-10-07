Dos adolescentes murieron por un desafío viral en el subte de Nueva York

Dos adolescentes perdieron la vida cuando intentaban cumplir con un desafío viral en el subte de Nueva York (Estados Unidos). El trágico hecho se produjo el sábado pasado en horas de la madrugada en Brooklyn y los cuerpos de las jóvenes, de 12 y 13 años de edad, fueron descubiertos encima de un vagón.

Las víctimas fueron identificadas como Zemfira Mukhtarov y Ebba Morina, quienes hacían «subway surfing».

De acuerdo a la información que se dio a conocer, se subieron al techo de una formación de la línea J para grabar un video.

Pese a los intentos por reanimarlas, finalmente se confirmó su fallecimiento cuando el tren arribó a la estación Marcy Avenue-Broadway en Williamsburg. Mientras avanzan las pericias, se conoció el testimonio de testigos que aseguran haber visto a un grupo de adolescentes que corrían por las vías antes del accidente.

Las familias de las jóvenes expresaron su dolor por el fatal desenlace y pidieron ayuda para cubrir los gastos del funeral.

En Estados Unidos, hubo por lo menos 18 muertes a causa de intentos de «surfear» trenes entre 2023 y 2024, según una revisión de casos hecha por la cadena de noticias NBC News.