Atacaron a balazos a una famosa banda de cumbia en pleno show

Una famosa banda de cumbia fue atacada a balazos durante un show en la ciudad peruana de Lima. Los cuatro integrantes del grupo «Agua Marina» resultaron heridos y uno se encuentra en grave estado por el hecho registrado en el Círculo Militar de Chorrillos, donde un presunto grupo criminal decidió abrir fuego contra los músicos.

Según pudo conocerse, los atacantes serían parte de una banda de extorsionadores que ya habían amenazado al grupo.

Lo que debía ser una fiesta terminó en descontrol cuando una ráfaga de disparos interrumpió el show. Mientras el público bailaba y coreaba los clásicos de la banda, los artistas tuvieron que salieron del escenario y buscaron refugio detrás de los equipos de sonido, pero varios de ellos ya se encontraban herido.

Se trata del sonidista, el baterista y los hermanos Carlos y Luis Quiroga. Este último se llevó la peor parte, recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax, y se encuentra internado en grave estado en la Clínica Maisón de Santé.

«Agua Marina» es un grupo con más de 45 años de trayectoria y una de las bandas de cumbia más queridas del Perú.