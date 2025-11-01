Una joven murió tras quedar atrapada en una balacera en Río de Janeiro

Una joven bancaria perdió la vida tras haber sido sorprendida por un tiroteo en plena autopista de Río de Janeiro. La víctima fue identificada como Bárbara Elisa Yabeta Borges, quien tenía 28 años y viajaba en un auto por la Línea Amarela cuando fue alcanzada por una bala perdida de un enfrentamiento entre narcos.

La violencia se apoderó de la capital carioca y trascendió que Borgers se dirigía desde la Ilha do Governador hacia el barrio Cachambi cuando se vio involucrada en la balacera.

En la misma secuencia, un hombre armado con un fusil también resultó herido en plena vía pública

Bárbara fue trasladada de urgencia hacia el Hospital Geral de Bonsucesso, pero no logró sobrevivir. Era empleada bancaria y una amante de los deportes, los viajes y la naturaleza.

«Siendo feliz con mi persona favorita. La vida es más liviana a tu lado, por eso todos los días son para celebrar, porque a pesar de cualquier adversidad nos tenemos el uno al otro. Te amo»; escribió a su marido en uno de los últimos posteos que aparecen en sus redes sociales y que conmovieron a la comunidad.