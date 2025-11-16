Jeannete Jara se impone sobre José Antonio Kast, pero habrá segunda vuelta

Los primeros datos del Servicio Electoral (ServEl) de Chile indican que la ganadora de la contienda es la candidata del oficialismo, Jeannete Jara, pero con escasa diferencia sobre el republicano José Antonio Kast.

Según el 15,04 por ciento de las mesas escrutads, Jara se quedaba con el 26,17 por ciento de los votos, seguida por Kast con el 24,87.

El primer número oficial difundido, con el 1,6 por ciento contabilizado, mostró que Jara tenía el 31,3 por ciento de los votos y Kast sacaba el 23,27 por ciento, pero a medida que se fueron conociendo los siguientes partes, la distancia se achicó.

En los siguientes puestos se ubican Franco Parisi, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami, y Eduardo Artés.

Matthei fue la primera en reconocer la derrota y adelantó su respaldo a Kast para la segunda vuelta electoral.

“Vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo”,vsMLrA sostuvo Matthei en una declaración pública tras conocerse los primeros resultados oficiales.

Los comicios se desarrollaron “con bastante normalidad”

El subsecretario del Interior de Chile, Víctor Ramos, destacó la jornada electoral y aseguró que se atravesó "dentro de los marcos esperados, con bastante normalidad".

En declaraciones a la prensa, el funcionario sostuvo: “Tenemos que valorar a quienes han hecho posible este esfuerzo. Estamos preparando este proceso electoral desde hace bastante tiempo en todas sus facetas”.