Jara y Kast irán a balotaje por la presidencia de Chile el 14 de diciembre

Chile. Tal como lo preveían las encuestas -aunque con un margen mucho menos estrecho-, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y el timonel del Partido Republicano, José Antonio Kast, se alzaron con los primeros lugares en los comicios presidenciales realizados ayer en Chile. La militante de izquierda obtuvo el 26,58% de los votos, mientras que el representante de la “nueva derecha” chilena marcó un 24,32%, por lo que ambos deberán dirimir quién será el próximo Presidente de Chile en el balotaje del próximo 14 de diciembre.

La gran sorpresa la dio el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien mostró un sorprendente desempeño en regiones -sobre todo en el norte minero-, y se anotó un 18,84%. El gran interrogante ahora es a quién irán esos votos, puesto que el economista aún no se expidió.

“No firmo cheque en blanco a nadie, eso es una falta de respeto. Les tengo una mala noticia a los candidatos: gánense los votos (...) Necesito gestos de ellos. El PDG no necesita ningún favor”, dijo taxativo.

En cuarto lugar quedó el libertario Johannes Kaiser (13,92%), el que se afianza “a la derecha de la derecha” en el espectro político chileno y quien tras votar, había asegurado que respaldará a cualquier candidato en el balotaje, con excepción de Jeannette Jara.

La gran perdedora fue sin duda la abanderada de Chile Vamos y representante de la “derecha tradicional”, Evelyn Matthei, quien llegó quinta con el 13,25% de los votos, a pesar de haber liderado por meses las encuestas.

Más abajo les siguieron el ex presidente del fútbol chileno, Harold Mayne-Nicholls (1,28%); el independiente Marco Enríquez-Ominami (1,16%) y el ultraizquierdista Eduardo Artés, con el 0,66% de los votos.