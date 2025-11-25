Ucrania aceptó un acuerdo de paz con solo “detalles menores” aún por resolver, informó la CNN este martes, citando a un funcionario estadounidense.

“Los ucranianos han aceptado el acuerdo de paz. Quedan algunos detalles menores por resolver, pero han llegado a un acuerdo de paz”, declaró el funcionario, de acuerdo con este informe que captó la Agencia Noticias Argentinas.vsMLrA

Sin embargo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que se necesita más trabajo. “Tras las reuniones en Ginebra, vemos muchas perspectivas que pueden hacer realidad el camino hacia la paz. Hay resultados sólidos y aún queda mucho trabajo por delante”, declaró en redes sociales el martes.

El lunes y el martes, el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, mantuvo conversaciones con funcionarios rusos en Abu Dabi sobre el acuerdo, según un comunicado del Ejército estadounidense, que redistribuye Xinhua.