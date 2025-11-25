Detuvieron a otros cuatro sospechosos del robo al Louvre

La fiscal de París, Laure Beccuau, anunció este martes el arresto de cuatro personas más en relación con el robo en el Museo del Louvre y los sospechosos, dos hombres de 38 y 39 años y dos mujeres de 31 y 40, todos de la región parisina, fueron puestos bajo custodia, según supo la Agencia Noticias Argentinas a través de un informe de Xinhua.

La fiscalía indicó que los cargos en su contra no se especificarán hasta que concluya su custodia policial. Esta última ronda de arrestos sigue a una oleada inicial de detenciones y acusaciones a finales de octubre y principios de noviembre.

El robo ocurrió la mañana del 19 de octubre en la Galería Apolo del Museo del Louvre, donde cuatro personas robaron ocho joyas valuadas en aproximadamente 88 millones de euros (102 millones de dólares estadounidenses). Los hallazgos iniciales indican que los perpetradores utilizaron un montacargas para acceder a una ventana del piso superior, rompieron vitrinas y huyeron con las joyas. vsMLrA

Las autoridades policiales y judiciales continúan trabajando para reconstruir la cadena completa de responsabilidad mientras siguen múltiples pistas sobre el paradero de las joyas robadas. Ese mismo día, el medio local Le Parisien informó que la investigación había cobrado nuevo impulso con la detención de un individuo adicional, descrito como el “cuarto miembro” del grupo principal implicado en el robo.

El sospechoso quedó bajo custodia, aunque aún no se halló rastro de las joyas robadas, según el informe.