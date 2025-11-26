Golpe de Estado en Guinea-Bissau, tres días después de las elecciones

Guinea-Bissau. Oficiales militares de Guinea-Bissau anunciaron este miércoles que estaban tomando el “control total” del país, mientras suspendían el proceso electoral y cerraban las fronteras, tres días después de las elecciones legislativas y presidenciales del país de África occidental.

Personal militar hizo el anuncio leyendo un comunicado en la sede del ejército en la capital, Bissau, según observaron periodistas de AFP en el lugar.

Horas antes, fuertes disparos de armas automáticas resonaron en el centro de la capital, mientras soldados tomaban control de las principales vías de acceso al palacio presidencial, en medio de informaciones sobre la supuesta detención del presidente saliente Umaro Sissoco Embaló, en un país marcado por una larga historia de golpes de Estado e inestabilidad política.

Soldados de la guardia presidencial y una unidad de élite de la gendarmería controlaban la zona desierta cerca del palacio mientras la calma regresaba y los disparos cesaban temporalmente, según observaron periodistas de AFP en el lugar. Cientos de personas huyeron a pie y en vehículos buscando refugio cuando se escucharon los primeros disparos.

Según testigos contactados por EFE en Bissau, la población en esa zona huyó aterrorizada hacia barrios periféricos, intentando protegerse ante la presencia de un grupo de hombres armados. Por el momento, se desconoce el origen de los disparos.

Una fuente del Ministerio del Interior y Orden Público, bajo anonimato, aseguró al diario local O Democrata que hombres armados irrumpieron en la sede de la Comisión Electoral Nacional y también intentaron atacar el palacio presidencial. El semanario panafricano francés Jeune Afrique publicó que el propio Embaló le confirmó que fue detenido alrededor del mediodía en su despacho.

De acuerdo con el semanario, el mandatario saliente afirmó que no se cometió ningún acto de violencia contra él durante este “golpe de Estado” orquestado, según él, por el jefe del Estado Mayor del Ejército. Sin embargo, el paradero de Embaló no era conocido inmediatamente al mediodía del miércoles.

Todas las calles que conducen al palacio presidencial han sido bloqueadas, incluidas las zonas cercanas a la Embajada de Portugal, indicó O Democrata. Soldados fuertemente armados y encapuchados se encuentran en la zona para impedir el paso de líderes políticos que podrían refugiarse en esa legación diplomática.

Guinea-Bissau es uno de los países más inestables de África. Desde su independencia de Portugal en 1974, ha sufrido cuatro golpes de Estado exitosos en 1980, 1998/99, 2003 y 2012. El país también se encuentra entre los más pobres del mundo y es un centro para el tráfico de drogas entre América Latina y Europa, un comercio facilitado por su larga historia de inestabilidad política.