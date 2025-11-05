Un musulmán, socialista e inmigrante da un golpe a Donald Tump

El nuevo alcalde de Nueva York es un joven de 34 años, socialista, musulmán e inmigrante. Su nombre es Zohran Mamdani, nació en Kampala, capital de Uganda, y llegó a Estados Unidos con 7 años. Sus padres son de la India y su esposa, una diseñadora hija de sirios, fue la artífice de su campaña en redes sociales.

Pero lejos de una presencia vacía de contenidos en redes sociales, Mamdani hizo muchas propuestas progresistas que lo llevaron a obtener casi el 51 por ciento de los votos, contra el 40 por ciento del ex alcalde Andrew Cuomo. De hecho, el presidente Donald Trump había jugado fuerte en contra de Mamdani, diciendo que era un «comunista inepto» y que le recortaría los fondos federales que le corresponden. También dijo que el nuevo alcalde odia a los judíos, por haberse animado a criticar al Estado de Israel por las masacres de palestinos.

En cuanto a sus propuestas, Mamdani anunció en campaña:

-Boleto de transporte urbano gratuito para residentes en la ciudad.

-Cuidado infantil universal para todos los padres y madres de niños de 2 a 5 años.

-Viviendas sociales con un tope que regule los alquileres en la ciudad.

-Supermercados estatales que vendan a bajo precio los productos esenciales.

-Salario mínimo de 30 dólares por hora.

Sus detractores lo llaman populista y demagogo, y le exigen decir de dónde sacará los fondos para esos «gastos». Él repite que no son gastos sino inversión social y que la va a financiar con impuestos del 2 por ciento a quienes ganen más de un millón de dólares al año y a las grandes corporaciones. Así, espera recaudar unos 9 mil millones de dólares al año.

Además, hubo elecciones en decenas de ciudades y en algunos estados de Estados Unidos. En los principales (Nueva Jersey y Virginia), también hubo triunfos demócratas, lo que estaría marcando una tendencia a la baja de la popularidad del presidente. Él mismo se había cargado al hombro la campaña contra Mamdani, por lo que ésta es considerada una dura derrota, a solo 9 meses de haber asumido su segunda presidencia. Hace un par de semanas, Trump festejó y hasta se adjudicó la victoria de su amigo el presidente argentino Javier Milei, en las elecciones parlamentarias de medio término. Ahora no ha tomado la misma actitud, asumiendo la derrota.

Ambos presidentes se verán de nuevo las caras a partir de mañana jueves en el American Business Forum de Miami, donde serán los dos únicos líderes políticos. El resto serían gerentes de empresas multinacionales, Gianni Infantino, presidente de la FIFA y Lionel Messi.

Hace 20 años, otro astro del fútbol argentino, Diego Maradona, tomaba una decisión totalmente opuesta, y se reunía en Mar del Plata con los líderes de Venezuela y Bolivia, respectivamente, Hugo Chávez y Evo Morales (éste todavía no era presidente) para decirle No al Alca, el Área de Libre Comercio de las Américas, desde Alaska hasta Tierra del Fuego.