Trump anunció “bombardeos en tierra” contra narcos en Venezuela

EE.UU. Estados Unidos ampliará su campaña militar antidrogas con ataques terrestres focalizados en las organizaciones criminales transnacionales, según anunció este viernes el presidente Donald Trump.

El mandatario enfatizó que la estrategia, aunque incluye acciones en suelo venezolano, tiene como principal objetivo a quienes considera responsables directos del tráfico de drogas hacia Norteamérica.

“No se trata solo de bombardeos de tierra en Venezuela. Se trata de bombardeos de tierra contra gente horrible que trae drogas y mata a nuestro pueblo”, afirmó Trump, al explicar el alcance de la política que implementará su administración en la región.

Durante una intervención en la Casa Blanca, el presidente detalló que esta nueva ofensiva se origina como continuación de lo que describió como una exitosa campaña naval, con la que, según sus cifras, se logró interceptar el 96% de las sustancias ilícitas que llegaban a Estados Unidos por vía marítima.

Trump insistió en que la nueva etapa de la campaña antidrogas irá más allá de la persecución territorial y buscará desmantelar a quienes considera “amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos”, empleando acciones militares coordinadas y sanciones económicas.