Australia: 11 muertos por un ataque armado contra una celebración judía

Al menos 11 personas murieron y 29 sufrieron heridas este domingo por un ataque a tiros efectuado en la playa australiana de Bondi Beach, en Sídney, por al menos dos hombres, uno de ellos abatido por las fuerzas de seguridad y el otro detenido y en estado crítico. La Policía de Nueva Gales del Sur calificó el hecho como un atentado terrorista, específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de Janucá.

El ataque empezó alrededor de las 18.45 hora local, cuando dos hombres armados abrieron fuego en las inmediaciones de la celebración, que estaba a punto de desarrollarse en el extremo norte de la playa. "Quiero declarar lo ocurrido como un ataque terrorista", señaló el comisario jefe del Estado de Nueva Gales del Sur.

Por su parte, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, emitió un comunicado, en el que lamentó las "escenas impactantes y angustiosas" que están llegando desde Bondi Beach, confirmó heridos tras el suceso y convocó a una reunión urgente de su gabinete de seguridad.

"La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información", manifestó el premier.

La playa, destacaron los testigos, era en parte escenario de la celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento en el extremo norte de Bondi Beach.