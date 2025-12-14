Chile elige presidente: un balotaje polarizado

Poco más de 15.770.000 de personas están habilitadas a volver a las urnas este domingo en Chile para definir las elecciones generales en un balotaje que podría terminar en sorpresa, si el boca de urna no falla.

Aunque la candidata oficialista, Jeannette Jara, logró hace una magra victoria frente al ultraconservador José Antonio Kast, este domingo podría perder las elecciones si sucede que los votantes de los demás candidatos se decantan por el opositor.

Por de pronto esta semana se realizaron los cierres de campaña: Kast, del Partido Republicano, habló el jueves ante unas 5 mil personas en una plaza de Temuco, en el sur de Chile.

"Estoy aquí con mano firme y determinada para combatir el abuso, la delincuencia, la corrupción y la colusión", expresó Kast, quien durante su campaña replicó el discurso "anti vieja política", pero tiene en su haber una década de desempeño como diputado, con sucesivos votos en contra de cuanta ley progresista haya habido, desde la del divorcio hasta la del aborto por causales o la del matrimonio igualitario.

Por su parte Jara, de Unidad por Chile, cerró su campaña en la Plaza Matte de la comuna de Puente Alto, en el sur del Área Metropolitana de Santiago, donde insistió que es "bien chilena, de esas que trabajan a diario y que sacan la familia y el país en adelante".

Aunque la candidata oficialista reforzó que "es importante que quien gobierne nuestro país tenga una conexión con la realidad", las últimas encuestas del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo la dan como perderdora con un 39% de los votos frente al 61% determinante de Kast.

Las encuestadoras Cadem e Intel reportaron porcentajes similares entre ambos candidatos, que en primera vuelta sacaron 26,8% en el caso de Jara y 23,9% para Kast.

El cambio de resultados estaría dado por los votantes que eligieron a otros candidatos en la primera vuelta, y que en el balotaje se decantarían por Kast antes que por Jara.