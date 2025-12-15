Chile: Kast llamó a la unidad nacional y al cumplimiento de la ley

Chile. José Antonio Kast se dirigió a Chile en su primer discurso como presidente electo tras haber obtenido una victoria contundente en el balotaje de este domingo ante la candidata Jeannette Jara.

El mandatario electo delineó los principales desafíos de su administración, llamó a la unidad nacional y aseguró que su gestión priorizará el restablecimiento del orden, el cumplimiento de la ley y la atención honesta a los problemas estructurales del país.

Noticias Relacionadas Kast se impone por 20 puntos y es el nuevo presidente de Chile

Kast abrió su intervención agradeciendo a quienes lo acompañaron en la campaña, “al entusiasmo y al respeto durante todo este acto democrático”. Puso énfasis en el apoyo de su familia, a quienes describió como su principal pilar.

“Les pido ese sacrificio adicional para que nos sigan acompañando, porque estos cuatro años vamos a hacer las cosas bien”, expresó.

En tono emotivo, Kast dijo que el mandato recibido en las urnas “no es solo para mí, sino para todos nosotros” y que millones de chilenos votaron por “volver a levantarse y a vivir sin miedo”.

Reivindicó el triunfo como el de “ese Chile que trabaja, que madruga, que cumple con esfuerzo sus obligaciones y que solo quiere vivir tranquilo”. Añadió que durante demasiado tiempo “las personas se sentían solas, que no las escuchaban ni las defendían” y comprometió un Estado más cercano y responsable con todos los ciudadanos.

“Vamos a restablecer la ley en todas las regiones, sin privilegios ni excepciones. Son los ciudadanos quienes merecen atención, no quienes detentan poder”. También expresó su gratitud hacia quienes se sumaron en la segunda vuelta y a quienes votaron por otras candidaturas pero eligieron apoyar “el camino de cambio”.

“Aquí no ganó una persona ni un partido, ganó Chile y la esperanza de vivir sin miedo”, recalcó.

Kast llamó a construir una cultura de trabajo conjunto y subrayó la importancia del respeto, incluso hacia adversarios como la candidata Jeannette Jara.

“Tenemos profundas diferencias, pero el respeto marcará nuestro gobierno. Nadie debe ser agredido por pensar distinto”, señaló, reconociendo el esfuerzo de la oposición en la campaña.

El mandatario electo enfatizó la gravedad de los problemas nacionales y aseguró que “Chile tiene un tremendo drama en salud y necesitamos enfrentar dificultades con diálogo y autocrítica, tanto del gobierno como de la oposición y los medios”.