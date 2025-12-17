La NASA abrió un registro para enviar nombres a la luna

EE.UU. La NASA lanzó una propuesta única: cualquier persona puede enviar su nombre a la Luna y ser parte, aunque sea simbólicamente, de una gran aventura en busca de que el hombre pueda volver a pisar la luna.

La iniciativa, llamada “Envía tu nombre con Artemis II”, ya está abierta y permite que los interesados se registren gratis para que su nombre viaje a bordo de la nave Orión y el cohete SLS junto a cuatro los astronautas.

Para sumarse, solo hay que ingresar al sitio oficial de la NASA antes del 21 de enero y completar un formulario sencillo. Los nombres de todos los inscriptos serán almacenados en una tarjeta de memoria que viajará en la nave durante toda la misión.

Como recuerdo, cada participante podrá descargar una tarjeta de embarque digital personalizada, un souvenir único para atesorar y mostrar que, al menos por un rato, fue parte de la historia espacial. El registro se realiza aquí (https://www3.nasa.gov/envia-tu-nombre-con-artemis/).

Cómo será la misión

La misión Artemis II está prevista para despegara más tardar en abril de 2026 y tendrá una duración aproximada de 10 días. Será el primer vuelo tripulado del programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna y preparar el terreno para futuras misiones a Marte.

A bordo viajarán cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochy Jeremy Hansen (de la Agencia Espacial Canadiense). Ellos serán los primeros humanos en volar alrededor de la Luna a bordo del cohete SLS.