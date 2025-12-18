Conmoción por el crimen de Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador

Ecuador. El mundo del fútbol está conmocionado por la muerte del jugador del Barcelona de Ecuador, Mario Pineida. El lateral izquierdo de 33 años fue víctima de un asesinato en un atentado producido este miércoles, según la información suministrada por su club en una región centrada por el foco de la violencia a causa del narcotráfico, explicó la agencia internacional AFP.

El defensor cursaba su segundo ciclo en El Ídolo del Astillero desde 2023, cuando llegó desde Fluminense de Brasil y estuvo a préstamo en El Nacional de Ecuador durante el último semestre de 2024. Su paso por Barcelona SC incluyó 3 goles y 10 asistencias en 224 partidos, sumado a coronarse campeón local en dos oportunidades.

“Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineda, hecho ocurrido tras un atentado en su contra. Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”, manifestó la institución en un comunicado.

Vistió la camiseta de la selección de Ecuador en ocho oportunidades con la anotación de una asistencia. Sumó minutos en amistosos, en la Eliminatoria al Mundial de Rusia 2018 y en un partido de la Copa América 2021 ante Brasil.

En lo que respecta a 2025, Pineida comenzó la temporada como titular y llegó a portar la cinta de capitán, pero en la segunda parte del año no jugó los últimos 23 partidos de la Liga entre Fase Regular y Hexagonal. En ese plazo, ocupó el banco en 19 oportunidades, no fue convocado en dos encuentros y estuvo suspendido en otros dos compromisos. La campaña terminó con el Torero como subcampeón, detrás del campeón Independiente del Valle, y logró la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Además, tuvo participación en la presente edición del certamen continental. Inició como titular en la Fase II ante El Nacional, pero fue expulsado a los 10 minutos de la revancha y nunca más volvió a ser tenido en cuenta. Sus compañeros eliminaron a Corinthians en el Repechaje y fue suplente en cinco de los seis duelos correspondientes al Grupo B, donde compitió con River Plate, Independiente del Valle y Universitario. Estuvo en el banco durante el 0-0 contra el Millonario en Núñez y no fue convocado para el segundo cruce con derrota 3-2 como local. Terminaron últimos en su zona y su entrenador, Segundo Castillo, perdió tres partidos más antes de dejar el cargo. Hoy en día, Ismael Rescalvo tiene las riendas del plantel profesional.

Integró dos campañas históricas de El Ídolo del Astillero. Alcanzó las semifinales de la Libertadores en 2017 durante su primer ciclo, que se prolongó desde 2016 hasta 2021. Justamente, ese último calendario también arribó entre los cuatro mejores de América, pero Gremio y Flamengo lo dejaron eliminado, respectivamente.

Mario Pineida tuvo un paso por las categorías formativas del Club Deportivo Brasilia de Ecuador y desarrolló una carrera casi por completo en suelo local. Jugó en Panamá SC, Independiente del Valle, Barcelona SC y El Nacional, con el agregado de haber recalado al fútbol brasileño durante 2022 para ser futbolista del Fluminense.

Según el reporte del sistema de emergencias ECU-911, al cual accedió el portal ecuatoriano Expreso, el suceso tuvo lugar a las 15:53 (hora local), cuando Pineida estaba realizando unas compras en compañía de dos mujeres, una de las cuales también falleció en el lugar. “Mientras permanecían en el local, sujetos armados que, presuntamente, los venían siguiendo abrieron fuego contra ellos”, afirmaron.