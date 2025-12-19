Una nueva caída global de Cloudflare afecta a miles de sitios web

Mundo. Cloudflare atraviesa actualmente interrupciones en su servicio relacionadas con el “error 502”, lo que está afectando a diversos sitios en Internet. Según la página de estado de la compañía, el equipo ha implementado una solución para enmendar los problemas relacionados con la intermitencia en el rendimiento de la red. Sin embargo, los reportes de fallas persisten.

De acuerdo con los datos de la plataforma Downdetector, en Estados Unidos el 74% de los reportes corresponden a fallas de conexión al servidor, el 24% a inconvenientes con DNS y el 2% al panel de control.

En Argentina, los reportes de errores han mostrado un aumento en las últimas horas, mientras que en México, Colombia y Perú no se ha registrado un crecimiento significativo en los problemas reportados.

Cloudflare ha registrado en las últimas horas diversos errores que afectan a usuarios y empresas en diferentes regiones. Entre los reportes destacados se encuentra el “error 502”, vinculado a respuestas no válidas del servidor.

Este error se produce cuando los servidores de la compañía actúan como puerta de enlace y reciben una respuesta inesperada o vacía de los sistemas a los que intentan conectarse. Como resultado, los usuarios ven un mensaje de que el sitio web no está disponible.

Además, algunos usuarios han reportado fallas en la resolución de DNS, impidiendo la correcta conexión a ciertos sitios web. Esto sucede cuando no se puede traducir el nombre de dominio a la dirección IP correspondiente, generando errores de carga.