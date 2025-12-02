Cinco argentinos detenidos por robar en un famoso shopping de Miami

Cinco turistas argentinos fueron detenidos por robar en un famoso shopping de Miami. Los sorprendieron dentro del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más visitados del estado de Florida, y trascendió que habrían actuado de manera coordinada para sustraer productos de distintas tiendas.

Los sospechosos fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46 años), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45), quienes enfrentan cargos por robo minorista y defraudación.

La Policía de Sweetwater recibió múltiples denuncias por hurtos en comercios del predio y al revisar las cámaras de seguridad, identificaron a los ciudadanos argentinos que se retiraban de un local con equipaje que no habían pagado. Luego se dirigieron al local de Columbia, donde se separaron y ocultaron mercadería dentro de valijas, una maniobra que repitieron en la tienda perteneciente a The North Face y en Tommy Hilfiger.

Según pudo conocerse, se habían apoderado de más de 2 mil dólares en prendas robadas.