Explotó un coche bomba en Moscú y mató a un general ruso

El teniente general ruso Fanil Sarvarov murió hoy en la explosión de un automóvil en Moscú, informó el Comité de Investigación de Rusia.

Según el comité, un artefacto explosivo fue colocado debajo de un automóvil y detonado en la calle Yasenevaya, en el sur de Moscú, la mañana de este lunes, según la información que llegó a la redacción de la Agencia Noticias Argentinas.

Era jefe de una dirección de entrenamiento

Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, falleció a causa de las heridas sufridas, precisa la información de Xinhua.

Comenzó una investigación sobre el asesinato y las autoridades examinan múltiples posibles motivos, incluida la presunta participación de los servicios especiales ucranianos, añadió.