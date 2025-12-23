Estados Unidos hundió otra presunta "narcolancha" en el Pacífico

El Ejército de Estados Unidos anunció que derribó en aguas internacionales del Pacífico oriental una “embarcación de perfil bajo” sospechada de dedicarse al tráfico de drogas, hecho que terminó con la muerte de uno de los hombres que viajaba a bordo, según informó el Comando Sur norteamericano.

La operación estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y fue ejecutada por orden directa del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. De acuerdo con el comunicado difundido en la red X, se trató de un “ataque cinético letal” contra una nave que, según la inteligencia militar, era operada por organizaciones catalogadas como terroristas y estaba vinculada a circuitos ya identificados del narcotráfico marítimo.

On Dec. 22, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/LGzEaQSTiR — U.S. Southern Command (@Southcom) December 23, 2025

Explicación del hecho

Las autoridades señalaron que la lancha navegaba por rutas habituales utilizadas para el traslado de estupefacientes en el Pacífico oriental y afirmaron que las pruebas recopiladas permitieron confirmar su participación en actividades ilícitas. A raíz del operativo, un presunto “narcoterrorista” perdió la vida.

El hecho se suma a una serie de acciones similares desplegadas por el Pentágono durante los últimos meses. Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses aseguraron haber neutralizado más de 29 embarcaciones sospechosas tanto en el mar Caribe como en el Pacífico oriental, con un saldo de al menos 105 fallecidos, en el marco de una estrategia que busca intensificar la presión sobre las redes internacionales de narcotráfico que operan en la región.