Estados Unidos aprobó la primera píldora oral contra la obesidad

EE.UU. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado la comercialización de la primera píldora oral para tratar la obesidad, la versión oral del medicamento inyectable Wegovy, desarrollada por la farmacéutica danesa Novo Nordisk.

Según informó AP, el laboratorio prevé lanzar el medicamento en Estados Unidos a partir de enero de 2026, marcando así un hito en la lucha contra una enfermedad que afecta a aproximadamente 100 millones de personas en el país.

La decisión de la FDA convierte a la píldora Wegovy (semaglutida oral de 25 mg una vez al día) en el primer tratamiento oral con el principio activo GLP-1 dirigido a personas con obesidad o sobrepeso en Estados Unidos. El fármaco replica la acción de una hormona humana implicada en el control del apetito y la saciedad.

La píldora Wegovy incorpora una dosis considerablemente mayor de semaglutida (25mg), el mismo principio activo presente en Wegovy y en el fármaco inyectable para la diabetes Ozempic, ya que al administrarse por vía oral solo se absorbe una parte del compuesto en el organismo, a diferencia de la vía inyectable.

La llegada de la versión oral se produce en un momento de expansión del mercado de tratamientos para la obesidad, impulsado por la elevada prevalencia de la enfermedad y la demanda de alternativas más accesibles frente a las tradicionales inyecciones, que suelen tener un coste elevado y suponen una barrera para muchos pacientes.