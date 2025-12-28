Una avioneta cayó en el mar y murió el piloto

Brasil. Un avión ultraliviano dedicado a publicidad aérea cayó este sábado en el mar de Copacabana, en la zona sur de Río de Janeiro, lo que activó a las autoridades y equipos de rescate. El incidente se registró después de las 12:30, a la altura de la calle Santa Clara, donde la aeronave terminó sumergida poco después del impacto.

Numerosos bañistas y operadores turísticos presenciaron la caída desde la orilla, mientras embarcaciones, motos acuáticas y un helicóptero del Cuerpo de Bomberos Militar del Estado de Río de Janeiro participaron de inmediato en el operativo de búsqueda.

El comunicado oficial de los bomberos detalló que se desplegaron todos los recursos disponibles, incluyendo equipos de buceo, embarcaciones inflables y apoyo aéreo para localizar posibles víctimas.

Recientemente, las autoridades confirmaron que el accidente aéreo en Copacabana provocó la muerte del piloto, único ocupante de la aeronave, cuyo cuerpo fue recuperado en el mar.

Testigos citados por O Globo relataron que el ultraliviano volaba más alejado de la franja de arena que lo habitual para este tipo de vuelos publicitarios y, tras un fuerte ruido, cayó rápidamente al agua.