Bolsonaro se somete a una nueva cirugía para tratar crisis de hipo

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro se sometió a una nueva cirugía en el hospital DF Star de Brasilia para intentar frenar recurrentes crisis de hipo, informó su esposa Michelle Bolsonaro en redes sociales.

"Procedimiento finalizado. Gracias a Dios, ahora esperamos a que suba a la habitación", escribió la exprimera dama, apenas finalizó la intervención quirúrgica.

La mujer es la única acompañante autorizada para dormir con el ex mandatario en la habitación, aclara un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La expectativa quedó centrada posteriormente en la difusión de un nuevo parte médico o una rueda de prensa por parte del equipo de salud que sigue el tratamiento de Bolsonaro.

Según el Hospital DF Star, la cirugía tuvo como objetivo bloquear el nervio frénico izquierdo, responsable del control del diafragma, para complementar el tratamiento iniciado el pasado sábado, cuando se sometió al mismo procedimiento en el lado derecho.

Lo internaron en la Nochebuena

Jair Bolsonaro está internado en la unidad desde el pasado 24 de diciembre, mientras que el día de la Navidad fue sometido a una cirugía de hernia inguinal que pudo realizarse sin complicaciones y, por el momento, la previsión de alta, según los médicos, es para el 31 de enero.

El ex presidente fue autorizado por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, a abandonar la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una pena de 27 años y tres meses de prisión a la que fue condenado en septiembre por tentativa de golpe de Estado.