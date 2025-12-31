Petro confirmó que Estados Unidos atacó una presunta planta de drogas en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el bombardeo de una presunta planta procesadora de cocaína en Maracaibo, ciudad del noroeste de Venezuela.

Se cree que el sitio, aprovechando la ubicación costera de Maracaibo, se utilizaba para procesar pasta de cocaína, escribió Petro en la plataforma social X.

De esa manera, insinuó que la instalación era operada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, sin proporcionar más detalles, de acuerdo con una información de Xinhua a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Trump afirmó que Estados Unidos había destruido una "gran instalación en la costa" de Venezuela la semana anterior, pero no especificó qué instalación ni su ubicación exacta, según informes.

Venezuela informó la incautación de más de 65 toneladas de drogas durante 2025

"Son más de 65 toneladas de droga incautadas en distintos procedimientos, quedando demostrado que Venezuela juega un papel determinante" en la lucha contra el narcotráfico, detalló Padrino López, según difundió el Ministerio de Defensa en sus redes sociales.

Padrino López agregó que durante 2025 se desmantelaron 156 campamentos de grupos irregulares, vinculados al delito y el narcotráfico en zonas fronterizas con Colombia.

Los mandos militares de regiones y zonas de defensa de Venezuela presentaron en las últimas horas un balance de su trabajo durante el año, en el caso de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Occidental, destacó su acción en contra del narcotráfico.

El comandante de la REDI Occidental, Pedro González Ovalles resaltó que en las regiones a su carga se incautaron 52.885 kilogramos de droga, que los "delincuentes" tratan de trasladar por los estados Zulia, Falcón y Lara, todos al noroeste del país.

González Ovalles expresó que, en el caso de las denominadas Operación Relámpago del Catatumbo, acciones lograron destruir 45 campamentos clandestinos, 40 estructuras logísticas, 35 laboratorios y una pista clandestina.

Añadió que, con la operación mencionada, que se desarrolla principalmente en zonas fronterizas con Colombia, también se consiguió decomisar tres semisumergibles (submarinos artesanales), 71 embarcaciones y 223 armas de fuego.