Una ola gigante arrastró decenas de personas en Río de Janeiro

Una ola gigante arrastró a decenas de personas en la playa de Copacabana (Río de Janeiro) y causó pánico entre turistas y locales, en la previa de la llegada del Año Nuevo. Se trata del fenómeno conocido como marejada y alcanzó los 2,5 metros, lo que obligó al personal de guardavidas y los servicios de emergencias a realizar más de 100 rescates.

Tras el impacto, comenzó una intensa búsqueda para dar con un adolescente de 14 años oriundo de Campinas, San Pablo. El joven fue visto por última vez a la altura del Posto 2, donde se concentró el operativo de rastrillaje.

Testigos relataron que las olas avanzaron sobre la orilla y llegaron a rozar uno de los escenarios montados frente a la playa, lo que generó alarma entre organizadores y asistentes.

En Ipanema, los rescatistas auxiliaron a un hombre que se estaba ahogando.