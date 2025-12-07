Grecia: al menos 18 personas murieron en una embarcación a la deriva

Una nueva tragedia migratoria sacudió al Mediterráneo luego de que las autoridades griegas hallaran a 18 personas muertas dentro de un bote a la deriva cerca de la isla de Creta. La embarcación fue localizada a 26 millas náuticas -unos 48 kilómetros- al sur de Yerápetra, en medio de un fuerte oleaje que dificultó las tareas de rescate.

Según la cadena de televisión pública ERT, los cuerpos de los migrantes fueron hallados al interior de la embarcación que se estaba hundiendo y estaba en parte desinflada.

La hipótesis de una hipotermia o de una deshidratación está siendo examinada por los médicos forenses, según ERT.

La embarcación fue descubierta a 26 millas náuticas al suroeste de Creta, según las autoridades griegas.

Según las primeras evaluaciones, las víctimas habrían muerto por hipotermia e inanición, tras permanecer expuestas al frío y sin alimentos durante más de un día.

Dentro de la embarcación se encontraron los cuerpos de las 18 personas, todas migrantes que intentaban cruzar una de las rutas más peligrosas de Europa. La falta de señales de auxilio y el deterioro del barco complicaron aún más la situación.

Las autoridades griegas confirmaron que la Guardia Costera Helénica logró rescatar únicamente a dos sobrevivientes que se encontraban en el agua tras el incidente.

En estos momentos, los equipos de rescate mantienen un amplio despliegue en la zona marítima. Botes patrulla continúan con las operaciones de búsqueda y la penosa tarea de recuperar los cadáveres del mar.

Hasta ahora, la causa que provocó el hundimiento de la precaria embarcación no ha sido aclarada, por lo que la Guardia Costera ya ha puesto en marcha una investigación para determinar las circunstancias del fatal suceso.