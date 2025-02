Una atleta de 17 años murió mientras levantaba una barra con 270 kg

Una trágica noticia sacudió al mundo del deporte, particularmente el de la halterofilia por la muerta de Yashtika Acharya, una destacada levantadora de pesas de 17 años, que perdió la vida durante un entrenamiento cuando una barra de 270 kg cayó sobre su cuello en un gimnasio ubicado en Bikaner, estado de Rajasthan, India.

Según detalló el medio local The Times of India, el pasado martes Acharya se encontraba en el gimnasio Power Headquarters realizando un ejercicio de sentadilla con barra bajo la supervisión de su entrenador que a pesar de su afán en ayudarla cuando la atleta perdió el equilibrio, el peso fue demasiado y no lograron sostener la barra que generó la tragedia.

Explicando la causa de la muerta de la joven atleta, el oficial de la estación Naya Shahar, Vikram Tiwari aseguró que “durante el intento por levantar las pesas, de repente perdió el equilibrio y la barra cayó sobre su cuello. Los compañeros del gimnasio se apresuraron a quitarle la pesa, mientras su entrenador intentaba practicarle RCP, pero ella no mostraba signos de vida”.

Por otro lado, según detallaron, Acharya ya había intentado levantar ese peso con éxito previo al accidente. Sin embargo, en su segundo intento no logró mantener el equilibrio y ocurrió la tragedia. A pesar de ser trasladada de urgencia al hospital, los médicos no pudieron salvarla.

Respecto al accionar del entrenador, quien sufrió heridas leves, de acuerdo a las declaraciones de Tiwari, “el accidente ocurrió cuando el entrenador obligó a Yashitka a levantar pesas en el gimnasio”. De todos modos, la familia de la joven decidió no presentar ninguna denuncia por lo sucedido.

¿Qué es la halterofilia?

La halterofilia es un deporte en el que los atletas levantan barras cargadas con pesas. Esta discilpina pone a prueba la fuerza, la potencia y la técnica de los deportistas según indica el Comité Olímpico.

La misma implica tres movimientos: sentadilla, press de banca y peso muerto, mientras que los participantes tienen tres intentos para alcanzar el peso máximo en cada levantamiento en los eventos oficiales.

Cabe destacar que se trata de una disciplina de fuerza y que requiere una técnica precisa, supervisión profesional y el uso de equipos adecuados para evitar accidentes. En ese contexto, el medio Indiatoday aseguró que, “las lesiones en el gimnasio son bastante comunes. En la India, los esguinces de hombro, rodilla y tobillo, junto con el dolor lumbar, se encuentran entre los más frecuentes”, aunque pocas veces se han conocido registros que se emparenten a esta lamentable tragedia.